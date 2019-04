Kolik uspoříte, pokud začnete se zdravým životním stylem?

Můžete „zabít dvě mouchy jednou ranou“. Získat peníze navíc a ještě udělat něco pro své zdraví. Kromě samozřejmostí, jako vzdát se alkoholu a kouření, se dá najít rozumnější přístup v mnoha dalších oblastech životního stylu.



Jak na to



Zkuste své nezdravé návyky vyměnit za zdravé, jako pravidelný pohyb, ideálně na čerstvém vzduchu. Odpusťte si například víkendové flámování a zařaďte do svého programu běh anebo jógu podle videí na YouTube, která jsou zdarma.



Spoření začíná od malých částek. Nejlepší motivací je každou položku vynásobit tak, abychom si udělali představu o celkové úspoře za rok. Uspořit dvakrát třicet korun týdně za kupovanou tvarohovou pomazánku nezní nijak převratně. Ale když se rozhodnete pomazánku udělat doma, stačí jen koupit tvaroh a česnek. Pažitku si vypěstujete za oknem, sůl už jistě doma máte. Smícháte ingredience a jste na polovičních nákladech. Získáte zdravější pochoutku bez aditiv, a navíc bez nutnosti nakládat se zbytečným obalem z obchodu. A to jsme teprve u první položky. Představte si úspory za jídlo z restaurací, za slazené nápoje anebo zbytečnosti, které koupíte, když vyrazíte do obchodu hladoví.



Jíst zdravěji že je dražší? Nesmysl!



Mnozí lidé jsou přesvědčeni, že zdravé potraviny stojí majlant. Nemluvíme o specializovaných obchodech se zdravou výživou, tam není problém nechat půl výplaty. Podívejme se na běžné potraviny. Pravda, levné uzeniny, tukové rohlíky a polotovary na první pohled stojí méně než suroviny jako maso, ovoce, zelenina a třeba vejce, jenže úspora je jen zdánlivá. Nezdravých potravin spotřebujete mnohem více – protože neobsahují téměř žádné výživné látky, zato soli, cukrů a také mají požehnaně, aby tím aktivovaly ve vašem mozku zónu odměny a vy se jich proto nemohli nabažit. Právě proto nikdy nesníte jen jednu sušenku anebo hrst chipsů. Naproti tomu zdravých potravin sníte méně a tím ušetříte.



