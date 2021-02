Hrozí nemocnicím kolaps? Ministerstvo prozradí, jaký je aktuální stav

O situaci, která aktuálně panuje v českých nemocnicích, na dopoledním brífinku promluví náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý. Už v pondělí ministr Jan Blatný (za ANO) v debatě na CNN Prima News uvedl, že kapacity ještě zbývají, ale jsou minimální.

Pokud se však nemocnice dostanou do situace, kdy už nebudou moci zajistit jinou péči než intenzivní, bude bude vláda muset "udělat naprosto zásadní změnu, která by musela být velmi drakonická," řekl Blatný.

K pondělnímu ránu bylo s covidem-19 hospitalizováno 6 049 pacientů. V těžkém stavu a/nebo s vysoce intenzivní péčí bylo 1 263 z nich. K úterním 6:20 hodinám bylo v nemocnicích volných 15 % ARO+JIP lůžek pro dospělé pacienty. Standardních lůžek s kyslíkem zbývá k využití 24 %.

Všechny kraje čelí náporu, některé ale mají méně kapacit než jiné. Například v Praze je ARO+JIP lůžek volných už pouze 6 % a lůžek s kyslíkem 14 %. Špatná situace panuje v Karlovarském kraji, kde zbývá 7 % ARO+JIP lůžek a pouze 9 % lůžek s kyslíkem.

V Plzeňském kraji je stav výrazně lepší, i když kapacit také není mnoho. Aktuálně je tam k dispozici 16 % ARO+JIP lůžek a těch s kyslíkem 31 %. Podobně je na tom Ústecký kraj s 13 % a 36 %.

Pokud by kvůli situaci v nemocnicích vláda drasticky zpřísňovala opatření, není zatím jasné, jakým směrem by se vydala. Vzhledem k rozsahu aktuálních nařízení už ale mnoho prostoru k manévrování nemá. O víkendu bývalý poradce premiéra Roman Prymula hovořil o nutnosti tzv. tvrdého lockdownu, v rámci kterého by se kontakty a pohyb omezily na minimum.

.@Odbory poaduj po vld velikonon lockdown

Nejen 4 dny peruen prce, ale klidn cel tden pomohou omezit en nemoci a odlehit nemocnicm a peruit komunitn en viru!

Mysleme dopedu! Plnujme! Nereagujme jen na nastalou situaci! Ureme viru pravidla hry my! — Josef Stredula (@JStredula) February 22, 2021

Po lockdownu volají i odbory, oznámil na twitteru předseda odborových svazů Josef Středula. V období Velikonoc by podle něj měla být práce přerušená klidně po dobu celého týdne.

Od čtvrtka čeká Česko mírné zpřísnění, kdy bude povinné na místech s větší hustotou lidí nosit respirátory či nanoroušky. Výjimku mají děti. V pondělí to oznámila vláda na tiskové konferenci.

Podívejte se na její záznam: