Kolo pro život pořádá závody pro děti i rodiny. Dorazil i olympionik

První vyrazili cyklisté na tu nejdelší trasu, která měřila 50 kilometrů. "Máme zde všechny výkonnostní kategorie a naším cílem je rozhýbat a posadit na kolo co nejvíce lidí. Například na dětské nebo rodinné závody se nám hlásí čím dál tím víc lidí," řekl organizátor Tomáš Pravenec.

Závodu se zúčastnil i olympijský vítěz z Londýna biker Jaroslav Kulhavý. "Většinu seriálu jezdíme s partnery. Přece jenom ta konkurence v závodě je perfektní, takže je to to je nejlepší co můžeme v Čechách jezdit. Tratě jsou rychlé, ale my si je mezi závodníky děláme těžší," řekl.

Kolo pro život ale není jen pro profesionální cyklisty. Je tu i trasa pro rodiny s dětmi. Nezávodí se, důležité je dojet. Závodu se zúčastnili i ti úplně nejmenší. Děti do pěti let změřily své síly na odrážedlech.

Další závod ze série kolo pro život se pojede už příští víkend na šumavském Zadově.