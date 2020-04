Jsou pomalí, trčíme kvůli nim v kolonách. Pendleři spílají policistům

"Tak se na to hezky podívejme. Stojíme na hranicích dvě hodiny na cestě z práce. Deset policistů, kteří jsou zalezlí ve stanu. Pracují tady jednom dva ve směru do Německa. Deset minut řeší jednoho člověka. Vůbec se to nehýbe. Němci nemají vůbec žádné kontroly. Je to prostě jen u nás,“ uvedl jeden z pendlerů.

Přestože vláda před několika dny změnila režim odbavování na hranicích a nákladní auta už nemusí podstupovat tolik administrativy, na Pomezí kolony nemizí.

"Na vzniklou situaci jsme okamžitě zareagovali a na hraničním přechodu Pomezí jsme posílili výkon služby,“ tvrdí policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Neustálé změny pravidel opatření na hranicích kritizují starostové měst a obcí z Chebska. "Já jsem vyzval pana Hamáčka k tomu, aby přijal jakákoliv opatření, která ten přechod urychlí a usnadní,“ sdělil starosta Chebu Antonín Jalovec (VMP).

"Určitě by pomohlo, kdyby se otevřel některý z hraničních přechodů tady v okolí,“ informoval starosta Aše Dalibor Blažek (HNHRM).

Ve hře jsou v Karlovarském kraji například hraniční přechody v Aši nebo v 50 kilometrů vzdálených Kraslicích. Tam pendleři dokonce za jeho otevření založili petici.





To v jižních Čechách jsou mnozí starostové mírnější. Přestože i na hranicích s Rakouskem v Dolním Dvořišti se podle starosty Kaplic tvoří kolony.

"Já jsem pro to, aby se přechody zavřely pro pendlery, protože nám vozili nákazu z venku,“ řekl starosta Kaplic Pavel Talíř (KDU-ČSL).

Nejen na západě Čech, ale i na jihu vázne kvůli kolonám podle starostů zásobování - například komponentů pro desítky výrobních podniků v příhraničí.