Kolony, nehody a uvízlé kamiony. Husté sněžení komplikuje dopravu!

V úterý v podvečer dopravní komplikace spojené se sněžením a kluzkými silnicemi potrápily především západ Čech. Okolo 17. hodiny zneprůjezdnila na Plzeňsku na dálnici D5 na 145. km ve směru na Německo nehoda dvou nákladních aut. Podle policejní mluvčí Dagmar Brožové se naštěstí obešla bez zranění.

Policisté vyjížděli k dopravním nehodám souvisejícím s hustým sněžením i v Karlovarském kraji. Tam kolem 18. hodiny zablokovaly kamiony úsek dálnice D6 na 134,5 -135 km ve směru na Karlovy Vary, a to všechny tři jízdní pruhy. Před půl osmou už byla silnice zcela průjezdná, přesto policie vyzvala řidiče k opatrnosti.

Karlovarsk kraj- sek dlnice D6 na 134,5 -135 km v souasn dob neprjezdn. Kamiony zde zablokovaly vechny ti jzdn pruhy ve smru Sokolov - Karlovy Vary. Po celm kraji e policist nkolik dopravnch nehod v souvislosti s hustm snenm.#policiekvk — Policie R (@PolicieCZ) January 19, 2021

Obě dálnice se tak ve večerních hodinách musely potýkat s kolonami. Problémy jsou ale i na jiných silnicích. Kluzký povrh se sněhem hlásí Ředitelství silnic a dálnic k 19. hodině na dálnici D3, D35, D10 či D4.

Jak vypadá situace se sněhem (především na silnicích) u vás? Pošlete nám fotografie či videa na náš e-mail zpravy@nova.cz.

Nepříznivé počasí bude pokračovat i v následujících hodinách, převážně na východní polovině republiky, kde od večera do středečního dopoledne platí výstraha před sněhem, náledím a silným větrem.

"Od úterní půlnoci počítejte na silnicích a chodnících v našem kraji s komplikacemi v podobě náledí. To nás potrápí až do středeční 10. hodiny. Na chodnících hrozí nebezpečí úrazů při uklouznutí. Na silnicích vám to ale také může uklouznout a může dojít i k nehodám. Buďte opatrní," varují hasiči Pardubického kraje.