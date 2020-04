Kolotoč světla českých sklářů ohromil svět! Získali prestižní ocenění

Hravá interaktivní instalace s názvem Carousel of Light, česky Kolotoč světla, od českých výrobců skla, získala dvě prestižní ocenění. Projekt byl jmenován vítězem Zlaté ceny na mezinárodní soutěži iF Desing Award, což je pocta udělovaná pouze 75 nejlepším. Carousel of Light je interaktivní instalace reagující na pohyb. Zábavný světelný kolotoč rozzáří cestu všem, kteří pod něj vejdou. "Vykouzlit úsměvy na tváři návštěvníků výstavy Salone del Mobile, propojit cizince a různé národy, to vše dokázal v jeden okamžik tento světelný kolotoč. Interaktivní, poetické, skvěle fotogenické," prohlásili porotci o instalaci. A jak takový Kolotoč světla vypadá? Podívejte se ve videu.