Komáři jsou letos agresivnější! Nepomáhají ani drahé postřiky

Přestože některé obce v Česku zaplatily stovky tisíc korun za postřiky proti komárům, obtížného hmyzu stále neubývá. Lidem tak nezbývá než se před komáry chránit repelenty. A deštivé počasí ze začátku týdne situaci ještě výrazně zhoršilo. Nejvíc postiženými oblastmi jsou momentálně lužní lesy na Olomoucku a Břeclavsku. Tam by měla v těchto dnech komáří kalamita vrcholit.

Paní Janinka bydlí v Litovli nedaleko řeky Moravy už přes 60 let. Kvůli komárům teď chodí na zahradu jenom přes den. Přesto se krvežíznivé havěti nevyhne.

Večer a v noci se tam kvůli komárům nedá ani vycházet. O větrání bytů nemůže být ani řeč. "Do rána jsem nespala, já jsem tak doštípaná, nohy a všechno, ale oni vám prokoušou všechno," posteskla si paní Janinka pro TV Nova.

Komáří kalamita je v Litovli i přesto, že město investovalo do postřiků v ulicích přes půl milionu korun. "Nemají takový efekt, jak jsme asi všichni čekali. Pomůže to na dva dny," prohlásil starosta Viktor Kohout.

Město dostalo darem několik stovek repelentů, a tak je bude nejpostiženějším lidem rozdávat.

"Šílené! Od šesti hodin do deseti se to tu absolutně nedá! Když štípne ten komár, tak namazat čpavkem, to jako docela pomůže, ale ono ve finále když se člověk maže tím čpavkem, tak ho kousnou čtyři další," myslí si další z obyvatel.

Řada lidí si letos stěžuje i na mnohem bouřlivější reakci na štípnutí než jindy.

"Hrozí závažný stav, když dojde k systémové, celkové alergické reakci, ta se projevuje kolapsovým stavem, pacientovi je špatně, je bledý, opocený a má vyrážku, která není jenom na tom místě, kde byl poštípán," vysvětlil Michal Pisár, primář urgentního příjmu zlínské nemocnice.

K největší opatrnosti nabádají odborníci rodiče malých dětí, doporučují je rozhodně vždy chránit repelenty.