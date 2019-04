Komentáře na sociálních sítích? Bez jména a adresy už ani řádek

Lidem by zákon dával povinnost poskytnout provozovatelům internetu své pravé jméno a adresu. Ti by pak museli v případě nutnosti předat tyto informace nejen státním orgánům, ale také soukromým subjektům. A to v případě podezření z urážky nebo pomluvy, informoval rakouský deník Der Standard.

Uživatelé by zároveň mohli i nadále využívat s přezdívky. V případě, že by se však provinili proto zákonu, bylo by jasné, o koho jde.

"Právní požadavky platné v analogovém světě musí platit i ve světě digitálním," vysvětlil na tiskové konferenci rakouský ministr pro média Gernot Blümel. "To je důvod, proč se objevuje tolik návrhů, které to mají napravit," dodal.

Zákon by měl platit pro weby, které mají více než 100 tisíc registrovaných uživatelů nebo jejich příjmy přesahují půl milionů eur, tedy necelých 13 milionů korun. Povinnost by padla také na provozovatele, kteří dostávají příspěvky od státu větší než padesát tisíc eur (necelých 1,3 milionů českých korun).

Návrh zákona má však i své odpůrce. Bojí se především omezování svobody na internetu. "Ve skutečném světě po vás také nikdo nepožaduje preventivně občanku," reagoval podle deníku advokát Markus Dörfler, který se specializuje na IT.

Podle kritiků je návrh také v rozporu se současnou legislativou Rakouska i Evropské unie. Pokud by však zákon prošel na národní i evropské úrovni, platit by mohl začít už v roce 2020.