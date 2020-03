Kometa výrazně překračuje předpovídanou jasnost, zřejmě bude vidět i očima

Kometa ATLAS (C/2019 Y4) byla objevena teprve nedávno, 28. prosince ji objevil systém ATLAS. Na konci ledna překvapila astronomy výrazným zjasněním. V současnosti je pozorovatelná i většími binokuláry na obloze daleko od měst, informuje astronom Petr Horálek z České astronomické společnosti.

Kometa je cirkumpolární, vůbec nezapadá za obzor. V našich zeměpisných šířkách se díky své poloze dostává v pozdních nočních hodinách vysoko nad obzor.

Na konci března vstoupí kometa do souhvězdí Žirafy, kde bude až do poloviny května. Její jasnost bude stále narůstat, začátkem května by mohla být viditelná menšími binokuláry, na konci května by pak mohla být viditelná i očima.

"To už se bude pomalu blížit k přízemí a na cestě k nejbližšímu bodu své dráhy u Slunce. Přísluním pak proletí 31. května pouhých 39 milionů km (zhruba o 7 milionů km blíže než planeta Merkur). Nejzajímavější pak bude období v první polovině května, kdy ji najdeme nízko nad severozápadem v souhvězdí Persea. V té době se její viditelnost výrazně zhorší (bude viditelná v podstatě jen za soumraku), ale svou jasností by již mohla konkurovat hvězdám Velkého vozu," vysvětluje Horálek.

Kometa C/2019 Y4 (ATLAS) 14. března 2020, 42×30s, ISO12800, Canon 6D, Orion CT8. Autor: Martin Gembec

Kometa ATLAS má odhadovanou oběžnou periodu 5 467 let, má velmi podobné dráhové vlastnosti jako koemta C/1844 Y1, která zazářila jako vlasatice první hvězdné velikost, měla výrazný ohon. Může tak jít o fragment této slavné komety.

Rapidní zjasňování komety C/2019 Y4 ATLAS. Autor: Terry Lovejoy.