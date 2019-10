Kominíci mají napilno, topení bez revize se může prodražit

Topná sezóna je v plném proudu a začala přibližně o 10 dní dříve než loni. Za její začátek se považuje konec prvního zářijového týdne, přesto podle kominíků ještě tisíce domácností nenechaly zkontrolovat komín tak, jak jim to nařizuje zákon.

Že kontroly komínů není radno podceňovat, dokazují čísla z loňské topné sezony. Od října do března hasiči likvidovali na 900 požárů, které vznikly v nevyčištěných komínech. Zákon přitom u většiny komínů nařizuje pravidelnou kontrolu jednou za rok.

Ideálně právě po skončení sezony. Přes léto totiž nejsou čekací doby na kominíka tak dlouhé. Teď na podzim už tisíce domácností kominíka neseženou a topí tak bez nutné revize. Výjimku tvoří pouze komíny pro plynové kondenzační spotřebiče, kde je kontrola nařizována jednou za dva roky.

Podle kominíků ale ani kontrola jednou ročně nemusí stačit, když někdo topí celoročně, čistit by se prý mělo alespoň dvakrát ročně. Cena není přitom příliš vysoká. Zpravidla se pohybuje kolem 400 až 500 korun.

A kontroly si musejí majitelé jednou za rok nechat provést také u kotlů. I tam hrozí nebezpečí zkratu nebo požáru. Ale navíc, pokud je kotel zanesený, výrazně zvyšuje majiteli náklady na vytápění, a to až o tisíce korun ročně.

Pamatujte na to, že revize vám může zachránit majetek za stovky tisíc korun a také na to, že pokud topíte bez pravidelné revize, topíte v rozporu se zákonem o požární ochraně, a i za to vám hrozí pokuta až 10 000 korun.