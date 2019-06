Komise se ohradila proti Babišovu výroku: "Auditoři jsou objektivní!"

"Určitě se zeptám pana Junckera (předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker - pozn. red.), jak je možné, že má takové nekompetentní auditory. Protože jejich chování bylo skandální," prohlásil Babiš s tím, že chce téma otevřít na červnovém summitu EU.

Za několik hodin se Evropská komise proti jeho slovům ohradila. Cílem auditů je podle Dombrovskise ochrana finančních zájmů EU a daňových poplatníků, včetně těch z České republiky. Komise je podle něj vždy otevřená ke spolupráci a je připravená s českou vládou na věci pracovat.

Komise dosud nechtěla komentovat dění kolem auditů, které na počátku roku uskutečnila v Česku kvůli možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Ten opakovaně odmítavě reaguje na předběžnou auditní zprávu, která minulý týden unikla do médií, věc označil za útok proti České republice a auditory za nekompetentní.

"Audit, který se uskutečnil v České republice v lednu a v únoru, se odehrál podle standardních postupů," uvedl dnes Dombrovskis. Respektována podle něj byla příslušná pravidla, včetně inspekcí přímo na místě a toho, že se k věci mohly vyjádřit i prověřované subjekty.

Místopředseda komise pro euro a sociální dialog Dombrovskis potvrdil, že EK nyní českým úřadům poskytla návrh závěrečné auditní zprávy, na který česká strana může reagovat.

Návrh auditní zprávy, který zveřejnila média, uvádí, že Babiš má dál vliv na koncern Agrofert, který v únoru 2017 převedl do svěřenských fondů, a současně může jako premiér ovlivňovat použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Babiš v úterý a dnes opakovaně návrh auditní zprávy označil za pochybný a zdůraznil, že kvůli němu a kvůli jeho bývalé skupině Agrofert se žádné evropské dotace vracet nebudou.

"Jsou to profesionálové, kteří vždy pracují objektivním způsobem a plně respektují auditní postupy komise a mezinárodně uznávané auditní standardy," zdůraznil o něco později v Bruselu Dombrovskis. Komise podle něj nyní čeká na odpověď Prahy na předběžnou auditní zprávu, kterou teprve poté finalizuje.

Podívejte se na reportáž TV Nova o auditu Komise: