"Myslíte si, že jsme tu na dovolené?" Lékaři v cizině odmítají výzvu k návratu

"Současné epidemická situace není dobrá a do našich nemocnic se valí vlna pacientů s komplikovaným průběhem infekce covid-19. Větším nebezpečím než chybějící nemocniční lůžka, se stává nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních sester," napsal Kubek.

"Jako prezident České lékařské komory se tímto obracím na všechny lékaře a lékařky, kteří v uplynulých letech odešli pracovat do zahraničí a mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti, aby se, pokud to jejich pracovní a rodinná situace dovolí, alespoň na čas vrátili domů a pomohli svým bývalým kolegům v našich nemocnicích. Nejnaléhavější je potřeba anesteziologů a lékařů kvalifikovaných pro poskytování intenzivní péče," vyzval zdravotníky v cizině.

S pochopením se výzva příliš nesetkala. Mnoho lidí poukázalo na to, že si stát může za situaci ve zdravotnictví sám kvůli špatnému ohodnocení zdravotníků. Ostrou kritiku Kubek sklidil nejen od veřejnosti a zdravotníků pracujících v Česku, ale i od těch v cizině, kteří se k návratu příliš nemají.

"Během první vlny na jaře jsem se na několika pracovištích nabídla a zájem nebyl, většinou ani slušné odpovědi jsem se nedočkala. Vrátila jsem se tedy do Anglie. Teď přijet nemohu a pochybuju, že najdete mnoho takových, kteří by mohli," napsala paní Linda.

"Vy myslíte, že tam jsme na dovolený nebo co? Že tam bychom nechyběli? Nechápu," rozzlobila se další lékařka. "Absurdní. Ano, všimla jsem si věty "pokud to vaše pracovní a rodinná situace dovolí", ale stejně se nemůžu zbavit pocitu, že si ČLK myslí, že zahraniční zdravotnictví je nějaký holubník a že pozice, které Češi zastávají, jsou podřadné a že jsme v zahraničí postradatelní," doplnila ji jiná zdravotnice.

Anketa Měli by se čeští lékaři na čas vrátit ze zahraničí? Ano, je to jejich vlastenecká povinnost. 41 79 hlasů Ano, ale měli by za to dostat pořádně zaplaceno. 7 14 hlasů Ne, v zahraničí by chyběli. 52 99 hlasů Hlasovalo 192 lidí.

"Jsem lékař pracující v zahraničí, bohužel i tady jsou covid nemocní pacienti a cítím jakožto Evropan nutnost pomáhat tam, kde aktuálně jsem. Momentálně pracuji 5krát 12 hodin týdně," vzkázal komoře pan Míra.

"Dost by mne zajímalo, co by pan Kubek řekl na to, kdyby všichni lékaři a lékařky původem mimo ČR odešli pomáhat do své země," podotkl jeden komentující pod příspěvkem České lékařské komory. Aktuálně v Česku pracuje přes 3200 lékařů cizinců, jak vyplývá z dat, které komora zpracovala pro Radiožurnál. Převážně se jde o Slováky, Ukrajince a Rusy.