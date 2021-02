Kompenzační bonus se zdvojnásobí. Dosáhne na něj nově více lidí

Podpora pro podnikatele stoupne na dvojnásobek. Senátoři schválili navýšení kompenzačního bonusu na 1000 korun. V případě dohodářů pak zůstává zachována původní výše, která je 500 korun. Novelu musí nyní ještě podepsat prezident Miloš Zeman.



Ministerstvo financí se navíc vrátilo k jarnímu pojetí, kdy nárok vznikal všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale také v důsledku pandemie jako takové. "Na bonus tak nově dosáhnou i ti živnostníci, kteří mají třeba jen pokles poptávky po svém zboží či službách. Klíčové přitom bude prokázat propad příjmů vyšší než 50 %,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).



Novinkou je také možnost nároku na kompenzační bonus 500 korun za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci.

"Tímto dílčím opatřením narovnáváme situaci mezi živnostníky a zaměstnanci, kteří mají nově nárok na příspěvek v karanténě. Nezbytnou podmínkou je samozřejmě účast živnostníka na nemocenském pojištění,“ doplňuje Alena Schillerová.



Na bonus budou mít nárok také podnikatelé v insolvenci nebo dobrovolníci v pečovatelských službách. Vyplácení bonusu navíc už není svázáno s trváním nouzového stavu. "Bude to platit zpětně od 1. února 2021. Částečný překryv prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) bude vyřešen formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu,“ upřesnilo ministerstvo financí.



Žádosti budou stále přijímat příslušné úřady. Finanční správa ČR doporučuje využít webovou aplikaci, nepovinný formulář, který zájemci spolu s pokyny naleznou zde, nebo zaslat e-mail s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením.

