Komplet na grilu: Tříchodové menu podle Snídaně s Novou

Příslušenství na gril už existuje nepřeberné množství. Jestli tedy zvažujete koupi nového grilu, koukejte se také po tom, jak všestranně se dá využívat a co vše na něm budete moci ukuchtit. S pomocí pár takovýchto hračiček si budete moci pochutnat třeba na těchto třech následujících dobrotách.



Krevety s citronovou majonézou

Tento recept je velmi oblíbený a zároveň zcela jednoduchý. K dokonalosti ho dovedete využitím WOK pánve, kterou seženete jako příslušenství do některých grilů. Stačí se v obchodě pozeptat a jistě vám rádi poradí. Pokud budete chtít, dokoupit můžete i pokličku, která vám pomůže jídlo podusit.



Ingredience na krevety:

Tygří krevety

• Česnek

• Máslo

• Olej

• Petrželka

Ingredience na majonézu:

• Majonéza

• Citronová kůra

• Citronová šťáva

• Kurkuma

• Šafrán

Postup: Nejprve nalijte do WOK pánve trochu oleje a přidejte kousek másla, které necháte rozpustit a rozpálit. Olej je skvělá vychytávka! Díky němu se vám máslo nebude tolik připalovat. Omyté krevety smíchejte spolu s česnekem a hoďte dovnitř. Nechejte na grilu, dokud nezmění barvu do oranžova. Veškeré mořské plody a ryby potřebují jen krátkou tepelnou úpravu, aby zůstaly krásně šťavnaté. Snadno se totiž vysušují a místo na talíř byste je mohli házet přímo do koše. Na krevety na závěr přidejte nasekanou listovou petržel a podávejte spolu s citronovou majonézou a bagetkou.

Příprava citronové majonézy je velmi snadná. Jednoduše smícháte majonézu spolu s nastrouhanou citronovou kůrou a šťávou z citronu a přidáte špetku kurkumy nebo šafrán. Ke krevetám jsou skvělá také rajčata. Stačí si pár rajčat opéct a propasírovat, zakápnout citronem, dochutit solí a pepřem a máte další možnou zdravější alternativu.



Hovězí rump steak s bramborovým salátem

Pokud chcete rump steak pořádně vyšperkovat, pomůže vám k tomu takzvaný Half Moon. Jde o dvě nádobíčky ve tvaru půlměsíce, které se v grilu položí na sebe a masu tak dopřejete větší pohodlí pro přípravu. Do dolní mističky vložíte cokoliv, čím budete chtít maso vylepšit a bude vám sem odkapávat šťáva, zatímco nahoře se vám bude spokojeně grilovat váš steak.



Ingredience na steak:

• Rump steak

• Česnek

• Tymián

• Olivový olej

• Sůl

• Pepř

Ingredience na bramborový salát:

• Brambory

• Česnek

• Hořčice

• Olej

• Sůl

• Pepř

Postup: Do spodní nádoby vložte rozmarýn a česnek, čímž se vám maso ve vrchní nádobce krásně ovoní. To, co vám z masa bude odtékat, se dostane do spodní nádobky a zabráníte tím tak připalování. Velcí fajnšmekři si klidně mohou na těchto přebytcích po grilování pochutnat a za pomoci chleba mističku pořádně vytřít. Dolů můžete dát v podstatě cokoliv, ať už nějakou tekutinu, která vám maso zapaří, nebo například chilli.



A teď už k samotnému steaku. Maso pokapejte olivovým olejem, lehce posolte a dejte na rošt. Steak jako takový musíte rychle a dobře opéct a následně ho nechat před podáváním odpočinout. Je třeba, aby se uvnitř vlákna znovu uvolnila a šťáva se natáhla. V momentě, kdy do masa říznete hned poté, co ho sundáme z grilu, vám veškerá šťáva vyteče ven, což by byla škoda. Na závěr maso posolte hrubozrnnou solí a čerstvým pepřem.



Ke steaku si můžete připravit salát z grilovaných brambor. Stačí nakrájet brambory na měsíčky, smíchat s olejem, prolisovaným česnekem a opéct na grilu. Poté v misce smíchejte s trochou hořčice, dochuťte solí a pepřem a příloha je hotová.

Jablečný crumble

Ingredience:

• Jablka

• Ovesné vločky

• Špaldová mouka

• Citron

• Třtinový cukr

• Skořice

• Máslo

Postup: Nakrájená jablka smíchejte s třtinovým cukrem, skořicí a zakápněte citronem. Do misky si dejte ovesné vločky, hladkou špaldovou mouku, třtinový cukr a vše smíchejte. Na závěr ještě do směsi zapracujte máslo. To by mělo být lehce vychlazené, aby se s ním lépe pracovalo. Jablka rozložte do litinové pečící pánve a navrch naskládejte připravenou směs na drobenku. Vložte do grilu a pečte zhruba 40 minut na 200 stupňů. Pro větší potěšení můžete podávat se zakysanou smetanou.