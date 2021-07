Komplikace při cestě do Bulharska. Země zpřísnila podmínky pro vstup

Bulharsko od pondělí zpřísnilo podmínky pro vstup do země. Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví Bulharské republiky teď turisté pro vstup do země potřebují certifikát o ukončeném očkování, tedy minimálně 14 dní od aplikace poslední dávky, nebo potvrzení o prodělané nemoci covid-19. Předkládat je možné i potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, ne však staršího než 48 hodin, nebo PCR testu, maximálně 72 hodin od odběru.

To do neděle pro vstup do Bulharska potřeba nebylo a Češi směli hranice překračovat volně. Informaci o zpřísnění podmínek zveřejnila Cestovní kancelář Alexandria na svém facebookovém profilu. Aktuální situaci a podmínky pro překročení hranic můžete sledovat na webu cestovky.

Podobné zpřísnění zavedlo před nedávnem také Chorvatsko. Od 1. července je pro vstup do země nutný doklad o očkování, potvrzení o prodělání nemoci nebo negativní test. Do konce června přitom stačilo předložit jen občanský průkaz či pas.