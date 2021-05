Komunisté udržují napětí. Stále není jasné, zda vyjádří vládě nedůvěru

V úterý bude jasné, jak se komunisté postaví k hlasování o nedůvěře vládě. Nevylučují ani možnost, že odejdou ze sálu, čímž by opozici udělali čáru přes rozpočet. Podle předsedy Vojtěcha Filipa s nimi opozice nejedná. Sejít se ale chce začátkem týdne premiér Andrej Babiš (ANO). Mimořádná schůze by měla být svolána na čtvrtek 3. června.

Komunisté vládu i opozici napínají. Bez jejich hlasů vládě nedůvěra vyslovena nebude. O tom, jak by měli komunističtí poslanci hlasovat, ale teď rozhodují členové strany. Výsledek bude znám v úterý.

"Záleží na vyslovení okresních organizací pro úterní jednání výkonného výboru, ten vysloví poslaneckému klubu konečné stanovisko," uvedl místopředseda Ústředního výboru KSČM Petr Šimůnek.

Komunisté prý koketují s myšlenkou, že během hlasování ze sálu odejdou, čímž de facto vládu Andreje Babiše podrží. Stěžují si, že s nimi opozice nejedná. "Možnosti kulminují od vyslovení nedůvěry až po odchod ze sálu," vyjádřil se předseda strany Vojtěch Filip.

"Moc nechápu, o čem teďka vnitrostranicky dále debatují, asi to neměli vydiskutované. Nevím, ale pochybuju. My jednáme se všemi stranami," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Nás neoslovili a přitom chtějí, abychom hlasovali pro jejich návrh," tvrdí Filip.

"Ne, nehodláme s nimi vyjednávat o podpoře, protože sami řekli, že vláda nemá jejich důvěru," uvedl poslanec Zbyněk Stanjura (ODS).

"KSČM to dělá napínavé, dělají se vzácní. Já bych to nekomentoval, nezlobte se," nechal se slyšet poslanec Jaroslav Faltýnek (ANO). Kdo ale s komunisty jednat chce, je premiér Andrej Babiš. Příští týden by měla proběhnout schůzka.

"V tom vidím nějaké zákulisní hry, co ještě vyrazit z vlády, aby k vyslovení nedůvěry nedošlo, ale to slovo by mělo platit, ne?" diví se Bartoš.

Babiš prý chce komunisty přesvědčit argumenty. Nic konkrétního na oplátku jim slibovat nehodlá. Pokud by vládě byla vyslovena nedůvěra, prezident Zeman už avizoval, že by Babišův kabinet nechal dovládnout v demisi.

"Pan prezident se tak vyjádřil, no jistotu tu máme jenom, že umřeme. Ale pan prezident se tak vyjádřil a vždycky, když něco řekne, tak to splní, a proto se mi zdá celá ta akce opozice být nesmyslná," vyjádřil se Babiš.

Svolat mimořádnou schůzi navrhla koalice SPOLU. Piráti prý své podpisy připojí v momentě, kdy Česko opustí poslední ruský diplomat, tedy v pondělí. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) tak počítá, že by měla být mimořádná schůze svolána na čtvrtek 3. června.