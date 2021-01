Koncert exministra Vojtěcha nebude! Peníze ze vstupenek jdou na charitu

Comebackový koncert Adama Vojtěcha nakonec nebude. Exministrovi zdravotnictví ho slíbil prodejce vstupenek, pokud rezignuje na svou funkci. Přestože Vojtěch v čele resortu opravdu skončil a na nabídku přistoupil, událost neproběhne. Nejspíš si to rozmyslel, kvůli pokračující epidemii to navíc není možné. Peníze ze vstupného šly na charitu.

Velkolepý koncert bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha neproběhne. Prodejce vstupenek na něj lákal už od minulého září, kdy jeden z hlavních bojovníků proti první koronavirové vlně rezignoval. Právě Vojtěchovo odstoupení bylo podmínkou, že mu koncert uspořádají zdarma.

Pořadatel hudebních akcí tím chtěl upozornit na dopady vládních opatření na oblast kultury. "Nevíme, kdy se bude moct scházet více než 10 lidí na stojáka, nebo vyjádření zodpovědných jsou každou hodinu jak na houpačce," stálo na stránce události s tím, že vstupenky na Vojtěchův koncert jsou odolné proti změnám termínu konání, místa i majitele.

Uplynuly čtyři měsíce a Vojtěchovo potenciální vystoupení se úplně ruší. "Chtěl bych vám osobně poděkovat, že jste si v září koupili vstupenku na spontánní koncert Comeback Adama Vojtěcha. Díky vám se o problematiku lidí pracujících v kultuře začala o trochu více zajímat média a pan ministr skutečně odstoupil. Jeho nástupci pod vedením pana premiéra to bohužel nevzali za správný konec, takže jsme všichni teď tam, kde jsme," uvedl ředitel Ticketstreamu Viktor Mastník.

Vojtěch přitom na nabídku v minulém roce přistoupil a na návrat do koncertní haly se těšil. "Bavil jsem se i s klukama z kapely, jestli by do toho šli se mnou a říkali, že určitě," svěřil tehdy televizi Nova.

Kdyby si to ale ještě rozmyslel, společnost koncert skutečně uspořádá. "S panem Vojtěchem jsem si vše vyříkal na společné snídani a mohu potvrdit, že je to slušný člověk se smyslem pro humor. Slovy klasika možná moc slušný, ale mně to přijde naprosto v pořádku a správné. Koncert z logických důvodů nebude, ale pokud si pan exministr bude v budoucnu přát, musel bych to splnit, protože vždy držím své slovo," pokračoval Mastník.

Peníze za vstupenky ve výši 7500 korun poslala firma neziskovému projektu Přestupní stanice, který pomáhá bezdomovců s hledáním práce.

"Pokud byste chtěli přesto peníze vrátit, není problém, dejte nám prosím vědět," ubezpečil Mastník s tím, že lidé, kteří chtěli Vojtěcha doopravdy vidět na jevišti, o peníze nepřijdou. Adam Vojtěch je po odchodu z resortu zdravotnictví nadále poslancem, zpívání se svou kapelou se věnuje ve volném čase.

