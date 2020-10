Koncert v době koronaviru! Fanoušci tancovali v obřích bublinách VIDEO

Svérázný nápad, jak uspořádat koncert i přes koronavirová opatření, vzešel z hlav členů americké skupiny The Flaming Lips. Uspořádali koncert, kde si každý návštěvník vlezl do velké nafukovací bubliny, ve které mohl tancovat a zpívat s kapelou. Všichni fanoušci tak dodrželi nařízené rozestupy.

Kapela si nechala bubliny vyrobit na míru. Fanoušky vyzvala, aby na koncert přišli dlouho před začátkem a stihli se každý vtěsnat do své bubliny. V té zpíval i samotný zpěvák. Jeho bublina nad všemi ostatními vyčnivala, během vystoupení ji totiž drželi fanoušci na svých bublinách. Koncert sklidil velký úspěch a podle frontmana Wayne Coyneho kapela už teď plánuje celé „bublinové“ turné po spojených státech.

Rockoví hudebníci z Oklahomy přišli s nápadem zpívat v bublině už loni, ještě před nástupem koronaviru. Zpěvák tehdy řekl, že by chtěl zpívat ve velké plastové bublině, což by evokovalo prostředí vesmíru. “Zdá se to absurdní. To, co jsme zpočátku plánovali jako vtip, začíná být skutečné a vážné,“ řekl o koncertu pro hudební magazín Brooklyn Vegan zpěvák kapely.



Ovšem v té době netušil, že se mu podobný scénář podaří zrealizovat už rok na to. „V polovině března nikdo netušil, jak dlouho budou všechna omezení trvat. Mysleli jsme si, že tak měsíc či dva,“ řekla kapela. Po osmi měsících, kdy nemůžou hrát před publikem, tak známá kapela zrealizovala svůj dřívější bláznivý nápad. A fanoušci to náležitě ocenili!



„Líbí se mi, že můžeš křičet jak chceš, zpívat jak chceš a zároveň nemůžeš nakazit osobu stojící vedle tebe,“ byl nadšený z „bublinového“ koncertu frontman Coyne. Je tedy otázkou, jestli by i české kapely místo bědování nad zrušenými koncerty neměly raději hledat jiné cesty, jak živou hudbu ke svým fanouškům dostat. Bubliny mohou být řešením.