Přísné tresty za krádež v nouzovém stavu končí, rozhodl Ústavní soud

Krádeže v nouzovém stavu by neměly být podle Ústavního soudu hodnoceny přísněji. Zvýšené sazby by se měly týkat pouze krádeží souvisejících s ohrožením.

Všechny krádeže za nouzového stavu by neměly podle Ústavního soudu (ÚS) být trestány přísněji. Soudci o tom rozhodli na základě stížnosti muže, který byl za krádež břitů do holícího stroje v hodnotě 2198 korun odsouzen na 28 měsíců do vězení. Soud o tom rozhodl v úterý.



ÚS se tak ztotožnil s pohledem velkého senátu Nejvyššího soudu a zkritizoval názor, že by se v době nouzového stavu měly trestat všechny krádeže přísněji. "Při výkladu zastávaném v napadeném usnesení by i jinak bagatelní krádeže (které by často vůbec nebyly trestným činem) spadaly pod trestní sazbu s dolní hranicí dvou let odnětí svobody," píše tisková mluvčí ÚS Miroslava Číhálková Sedláčková. Zvýšená sazba se podle soudu měla původně týkat hlavně například povodní, během kterých pachatelé zneužívali nastalé situace.

Podle ÚS by se nyní krádeže měly přísněji hodnotit v době ohrožení státu, ve válce, při živelní pohromě nebo jiné události vážně ohrožující život a zdraví lidí pouze pokud se přímo týkají ohrožení. Například během pandemie by přísněji trestány měly být například krádeže respirátorů.



Muž, který stížnost podal, se nejspíš o hodně nižší sazby ale nedočká, jedná se totiž o recidivistu. Rozhodnutí se však dotkne dosud neuzavřených případů případů od loňského jara do účinnosti pandemického zákona.

Celý nález Ústavního soudu si můžete přečíst zde:

