Kondolenční kniha: Rozlučte se s oblíbenou herečkou Šafránkovou

Ve věku 68 let zemřela jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších českých hereček Libuše Šafránková. Zavzpomínejte na ni, nebo pošlete kondolenci její rodině.

Česko oplakává odchod milované Popelky. Libuše Šafránková zemřela ve středu ráno. Jen před třemi dny oslavila své 68. narozeniny. Smutná zpráva zasáhla nejen rodinu a přátele, ale také její kolegy, fanoušky nebo dokonce i politiky.

Kondolence můžete posílat zde:

Kondolenční kniha Zemřela Libuše Šafránková Radek Libuško, mám v očích slzy a budete mi moc chybět! Rodině upřímnou soustrast. Margita Upřímnou soustrast celé rodině byla skromná úžasná.odpocivej v pokoji ILONA K. MĚLA A MÁM VÁS RÁDA.



Do hereckého nebe odešla jedna z největších legend českého filmu. Známá herečka se vepsala do povědomí všech především jako Popelka. Tato role Šafránkovou dokonce proslavila také v zahraničí. Známá pohádky neodmyslitelně patří k Vánocům například v Německu, Norsku nebo i Rusku.

Diváci však na ni nezapomenou také díky řadě dalších rolí. Zazářila také jako Večernice, maminka z Obecné školy nebo Báječných let pod psa.

Libuška se už před časem stáhla do ústraní a o svém zdravotním stavu odmítala mluvit. O to více její smrt všechny šokovala. "Je to strašná, zdrcující zpráva. Nedokážu nic říct, musím se z toho vzpamatovat,“ řekl TN.cz Ondřej Vetchý. Ten ztvárnil manželka Šafránkové v Báječných letech pod psa.