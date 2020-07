Naložil koně do plachtového náklaďáku a jel! Nepřijatelné, zlobí se expert

Náklaďáku se dvěma koňmi si všiml Martin Kubala mezi Hladkými Životicemi a Fulnekem o svátečním pondělí kolem 10:15. "Nic by na tom nebylo špatného, kdyby se mu ti koně nepohybovali na korbě. To upoutalo naši pozornost, že něco není v pořádku," popsal Kubala pro TN.cz.



Osádka auta vytáhla mobil a začala náklaďák natáčet. "Jakmile si nás řidič všiml, že natáčíme, tak zastavil v okolí Penny Marketu u ulice Říční ve Fulneku a stáhl plachtu, ať koně nejdou vidět," doplnil Kubala.



Redakce TN.cz oslovila odborníka na bezpečnou přepravu koní Pavla Čechovského, který na toto téma pořádá také semináře. "Takovýto typ přepravy je samozřejmě v současnosti nepřijatelný a určitě není vhodný. Zvíře nelze přepravovat na běžném, neupraveném (nehomologovaném) nákladním vozidle, i přes to, že v minulosti byla zvířata podobným způsobem přepravována," vysvětlil.

"Koně uvnitř na sobě mají chomouty, pravděpodobně i s tažným postrojem. To svědčí o chybějící empatii majitele, který jim je na cestu nesundal. Je to navíc nebezpečné, zvíře se může postrojem někde během cesty zachytit a může se začít plašit. Tažné postroje napovídají, že možná půjde o tažné koně – chladnokrevníky, kteří mohou být až dvakrát těžší než běžný jezdecký kůň. O to větší je riziko nezpevněné podlahy a bočnic," dodal.



Případem se zabývá také policie. "Na základě poskytnutých fotografií se budeme z úřední povinnosti věcí zabývat. Daná záležitost bude v následujícím dni prošetřována fulneckými policisty a dopravními policisty z Nového Jičína," uvedl mluvčí policie René Černohorský.