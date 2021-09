Konec aut u škol. Paříž chce omezit znečištění i zvýšit bezpečnost

V Paříži se rozhodli omezit dopravu u škol. Tamní radnice zakázala vjezd aut do 60 ulic. Chce tím nejen zlepšit bezpečnost dětí, ale i omezit znečištění ovzduší.

Paříž se rozhodla omezit v dalších ulicích auta. Tamní radnice jim zakázala vjezd do 60 ulic. Omezení platí pro ulice, ve kterých jsou různá zařízení pro děti, především školy. Pařížská radnice to uvedla na svých stránkách. Pravidla budou nově platit v 60 ulicích, celkem už se tedy auta nedostanou do 150.

Radnice si od omezení slibuje kromě zvýšení bezpečnosti u škol i boj proti znečišťování. Pařížské děti by tedy měly mít zajištěnou cestu z domova do školy a zpátky. "Když provoz nelze zcela přerušit, ulice je nyní pěší zónou, což znamená, že pouze určitá vozidla mohou projíždět rychlostí chůze, přičemž chodci mají na vozovce přednost,“ píše radnice na svých stránkách. Ulicemi dále můžou projíždět záchranná vozidla, auta přepravující zdravotně postižené osoby či zásobování.



Paříž se chce stát městem, kde auta nejsou potřeba a snaží se lidi motivovat k chození pěšky, jízdě na kole nebo k využívání veřejné dopravy. Součástí této snahy je i nedávné omezení maximální rychlosti ve městě na 30 kilometrů za hodinu.