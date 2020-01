Konec bitek? Město přistupuje k dětským gangům jako k fotbalovým chuligánům

V Česku padl historicky první zákaz vstupu do obchodního centra. Úředníci magistrátu v Mladé Boleslavi ho udělili nezletilé osobě. Město totiž začalo nově přistupovat k dětských gangům jako k fotbalovým chuligánům. A výsledky se dostavily. Počet bitek prý klesl téměř na nulu.

Jedna z mnoha rvaček v Mladé Boleslavi. Dívky surově zbily 14letou žákyni. Ta po kopancích do hlavy skončila v nemocnici a u psychologů. V jiném případě zase útočil bitkař na nic netušícího chlapce.

Vloni se v Boleslavi z toho stal masový jev. Děti měly telefony plné brutálních rvaček. Záběry umisťovaly na sociální sítě. Nejvíc se jich odehrálo u nákupních center. Party tam lákal hlavně internet zdarma.

Nápad zvolit k dětským rváčům stejný přístup jako k fotbalovým chuligánům se zrodil v hlavě úředníka boleslavského magistrátu. Policie, strážníci i ministerstvo vnitra vypracovali plán na zastavení bitek. A přišel první trest.

16leté dítě nesmí do obchodních domů a dalších míst půl roku. Maximální hranice je až rok. Reakce byla okamžitá. Děti si to mezi sebou rychle řekly.

"Opatření splnilo očekávání a do současnosti jsme podobný případ řešit nemuseli," sdělila mluvčí mladoboleslavských policistů Lucie Nováková.

"Na dodržování zákazu dohlížejí hlídky městské i státní policie," uvedl vedoucí Oddělení bezpečnosti a kriminality mladoboleslavského magistrátu Ondřej Kubala. Porušení zákazu by znamenalo soud a přísnější trest. O pilotní bezpečností model se už neoficiálně zajímají některé pražské obvody a také město Brno.

Dětské bitky se podle odborníků staly fenoménem posledních let. Důvodem jsou hlavně sociální sítě. Děti se na nich snaží získat co nejvíce reakcí nebo komentářů a jako nástroj k tomu používají kopance a pěsti. V zahraničí se podobnému chování snaží zabránit tresty ve škole. Podobný model by mohla převzít i Česká republika. Více se dozvíte v reportáži TV Nova: