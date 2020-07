Turisté kašlou na rozestupy. Úřady na Mallorce se s nimi nemažou!

Video, které obletělo svět. Skupinka opilých Britů skáče s hlasitým zpěvem po autech, která stojí zaparkovaná před bary v letovisku Magaluf. V zemi, která si - co do počtu nakažených koronavirem - prošla na jaře peklem, ignorují vládní nařízení a bez roušky a rozestupů tančí v ulicích.

Policie od začátku sezóny odhalila už nejméně 60 nelegálních večírků. I proto se vláda rozhodla proti nezodpovědnému chování turistů zasáhnout. V letoviscích, která jsou noční zábavou proslulá, uzavře veškeré bary a noční kluby.

"Viděl jsem záběry z Mallorky a velmi mě znepokojují. Musíme být velmi opatrní. Riziko přenosu infekce je vysoké,“ tvrdí německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Destinace je oblíbené právě i u německých cestovatelů.

Pro zavedení nových opatření se rozhodlo i Řecko. Od středy platí na hranicích s Bulharskem přísné kontroly. Turisté se musí prokázat negativním testem na koronavirus v angličtině, který byl proveden nejdéle 72 hodin před překročením hranic. Testy na místě namátkově provádějí i členové zdravotnických týmů. U hranic proto vznikají i půlkilometrové kolony.

"Právě nám začaly prázdniny a už teď jsem z toho trochu otrávená. Tahle přísná pravidla mi připomínají to, co jsem zažila za socialismu,“ lamentuje turistka ze Slovenska Ladislava Molnárová.

A plánování dovolené může ztížit i rozhodnutí Rakouska, které od čtvrtka zatím do 31. července zakáže lety do 18 zemí. Z Vídně tak Češi nebudou moct létat třeba do Egypta, Bulharska, Černé Hory nebo Portugalska.