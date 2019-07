Konec cirkusů v Brně? Lidé se v anketě vyjádřili jasně

Výsledky jsou jasné, rozhodnuto zatím ale stále není. Ve středu se po dvou týdnech uveřejnily finální výsledky. Co se tedy bude momentálně dít? A mohou se cirkusy opravdu plošně zakázat?

"Souhlasíte, nebo nesouhlasíte, aby město Brno pronajímalo své pozemky cirkusům s divokými druhy zvířat?" tak zněl začátek ankety, kterou inicioval magistrát, a měla za úkol zmapovat názor lidí o cirkusech, kterým Brno pronajímá městské pozemky. Hlasovat mohli lidé, straší patnácti let. A výsledek je takřka jednoznačný: pro hlasovalo 402 lidí, proti cirkusům ve městě hlasovalo 1517 lidí.

I tak ale obyvatelé nemají vyhráno. Jestli se cirkusům zakáže pronajímat plochy, záleží především na městských částech, pod které daná lokalita spadá. Magistrát může pouze jednotlivým částem doporučit svá stanoviska, cokoliv určovat a nařizovat nespadá do jeho kompetencí. "Pokud neporušují zákony a netýrají zvířata, tak jim nemůžeme zakázat činnost, která je živí,“ řekl svůj názor Líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Proti celé anketě se ostře postavil i Jaromír Pavlík z iniciativy Cirkusy sobě. "To je, jako kdyby někdo dělal anketu o tom, jestli má být v Brně holičství nebo řeznictví. Cirkusy jsou legální, neděláme nic špatného. Pokud by Brno přistoupilo k omezení našeho podnikání, budeme to řešit soudní cestou,“ řekl Pavlík.