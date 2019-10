Konec dlouhé izolace v nemocnici! Lidé s TBC by se mohli léčit doma

Zatímco dnes platí, že pacienty i s pouhým podezřením na tuberkulózu musí lékaři poslat do izolace v nemocnici, kde tráví dlouhé měsíce, podle změny, na které odborníci společně s ministerstvem zdravotnictví pracují, by se takoví pacienti mohli léčit doma! Plicní lékaři argumentují významnou úsporou nákladů. Taková léčba by byla i pro mnohé pacienty snesitelnější.

Místo izolace v nemocnici by pacienti s tuberkulózou mohli být doma, kam by za nimi lékaři docházeli na kontrolu. Změnu podporují pneumologové a argumentují tím, že jiné evropské státy od zavírání pacientů do izolace ustupují.

Nemocnicím by to přineslo významnou úsporu. "V průměru u nás tuberkulózní pacienti stráví 2 až 3 měsíce, dokud nejsou tzv. kultivačně negativní. Když si spočítáme, že jeden den v nemocnici stojí 1 000 korun, celá hospitalizace a izolace takového člověka přijde minimálně na 60 000 korun. Pokud je to komplikovanější pacient, pak se částka šplhá i k 300 tisícům korun," upozornila profesorka Martina Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

Že změnu ministerstvo zdravotnictví připravuje, potvrdila pro TN.cz i mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. O její konkrétní podobě se ale ještě bude vést odborná diskuze.

"Časový horizont této změny závisí nejen na výsledcích této diskuze, ale i na termínu dokončení legislativního procesu připravené novely zákona o ochraně veřejného zdraví, a dále pak od přípravy novel jeho dvou prováděcích předpisů," uvedla Štěpanyová. Prováděcí předpisy by pak stanovovaly postup léčby tuberkulózy.

Vloni lékaři zaznamenali v Česku 444 případů onemocnění tuberkulózou. Šlo o nejnižší počet v historii. Nemocí jsou ohroženi nejvíce lidé na okraji společnosti, například bezdomovci. Nákaza hrozí také zdravotníkům, kteří o ně pečují. Větší riziko rozvoje nemoci je také u kuřáků.

"Tuberkulóza je a vždy byla sociální nemoc. Rizikovou skupinou pro rozvoj tuberkulózy jsou i pacienti, kteří podstupují biologickou léčbu. Její nasazení může v těle probudit doposud neprojevenou tuberkulózní infekci. Rozhodně bychom před tuberkulózou měli být stále na pozoru. Česko sice patří k zemím s nejnižším výskytem této infekce, přesto u nás loni kvůli ní zemřelo 26 lidí,“ vysvětlil Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Nemocnice Na Bulovce.

S ambulantní léčbou tuberkulózy mají zkušenosti v jiných evropských zemích, například i na Slovensku. "U nás může být pacient nakažený tuberkulózou v ambulantní péči od prvního dne. Závisí to ovšem na tom, jestli je ochotný a vůbec schopný akceptovat to, že dokud bude infekční, musí zůstat v tzv. domácí izolaci. Běžnou praxí bývá, že si pacienta necháme dva týdny v nemocnici, abychom si ověřili, že dobře reaguje na léčbu, a teprve poté jej pustíme do ambulantní péče,“ popsal slovenskou praxi Ivan Solovič, primář z Národního ústavu tuberkulózy, plicních chorob a hrudníkové chirurgie.

Nemoc se projevuje dlouhotrvajícím kašlem a vykašláváním hlenů, teplotou a potížemi s dýcháním. Lidé se cítí malátní, ubývají na váze a někdy vykašlávají krev. Nemoc se infekčně přenáší ze člověka na člověka.

Čeští a slovenští plicní lékaři budou o svých zkušenostech nejen s léčbou tuberkulózy debatovat příští týden na kongresu České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti v Olomouci.

V Česku přibývá případů nákazy nebezpečnou otevřenou formou tuberkulózy, přiváží ji sem zahraniční dělníci. Více v reportáži: