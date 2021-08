Konec dotací od EU? Česko musí zlepšit kontroly střetů zájmů

Evropská komise varovala, že by mohla pozastavit vyplácení dotací, pokud Česko nezlepší kontrolu střetu zájmů a poskytování dotací firmám ve svěřeneckých fondech. Vyplývá to z dopisu, který komise minulý týden poslala ministerstvu průmyslu a obchodu, resortu financí a ministerstvu pro místní rozvoj. Brusel například požaduje, aby české úřady zavedly metodiku, podle které mají při posuzování střetu zájmů věnovat zvláštní pozornost firmám vloženým do svěřeneckých fondů. V případě, že by Česko kontrolu nezlepšilo, mohla by komise podle webu irozhlas.cz pozastavit proplácení projektů.