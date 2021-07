Konec energošmejdů je o krok blíž, návrh zákona bude řešit Senát

Paní Věra z Uherskohradišťska loni prý podepsala s vidinou levnější energie smlouvu podvodníkovi. "Jsem mu řekla, že nikde jinde nechci, jenom u svých dodavatelů. Ano, nikde jinde nepůjdete, všechno budete mít, jak to máte, akorát budete mí levnější tyto sazby. Já říkám ano, dobře, souhlasím. Tak jsem mu teda podepsala papíry," popsala paní Věra.

Teď má zaplatit distributorům pětadvacet tisíc za porušení smlouvy. Česká obchodní inspekce řeší ročně až deset tisíc podobných případů.

"V roce 2020 jsme provedli 39 kontrol firem, kde v rámci jedné kontroly posuzujeme třeba desítky smluv, ve 34 případech, to znamená zhruba devět z deseti, jsme zjistili porušení zákona," sdělil mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Právě novela energetického zákona by měla šlápnout nekalým prodejcům energií na kuří oko. "Dnešek můžeme nazvat koncem energošmejdů v České republice," zhodnotil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

"Nám se to konečně podařilo rozšířit na možnost zakázat i ten velmi nekalý, podvodný a mnohdy pro ty lidi destruující podomní prodej energií," sdělil předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Nově by také mohli mít spotřebitelé patnáctidenní lhůtu na odstoupení od smlouvy, pokud ji uzavřeli mimo prodejní místo, tedy například po telefonu nebo prostřednictvím prodejce u nich doma. Zákazník by díky databázi dodavatelů mohl také získat možnost si prodejce ověřit.

"By měl chtít po tom člověku, co zvoní, nějaké potvrzení, že to je zprostředkovatel, nějakou registraci od Energetického regulačního úřadu. To znamená, že v momentě, kdy on to mít nebude, tak už je to od začátku falešné," uvedl poslanec Patrik Nacher (za ANO). Teď zákon musí posoudit Senát.