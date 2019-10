Konec gigantických pand! Od úterý platí v Praze omezení "umělců"

Kdo si chtěl v Praze na Staroměstském náměstí pořídit fotografii s třímetrovou plyšovou pandou, měl v pondělí zřejmě poslední možnost. Od 15. října totiž platí obecně závazná vyhláška pražského magistrátu, která upravuje provozování pouličního umění.

"Zcela zakázaná bude taková produkce například na Křižovnickém nebo Velkopřevorském náměstí, ale také na celém Staroměstském náměstí," upozornili pražští strážníci.

Už teď je produkce zakázaná na jiných místech, například na náměstí Míru, náměstí I. P. Pavlova, v Nerudově ulici, ve Spálené ulici či v okolí škol ve dnech vyučování, poblíž kostelů v době, kdy tam probíhá bohoslužba, na dětských hřištích či u nemocnic.

Odzvonit tak má obřím pandám, ledním medvědům či krtkům. Stejně tak ti, kteří za umění považují vytváření velkých bublin, mají smůlu.

"Vyhláška mimo jiné také přímo zakazuje vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů a počítačových her a vystoupení v převlecích, které zjevně přesahují proporce dospělého člověka. Zákaz se dotkne i vytváření zmíněných bublin a použití aerosolových rozprašovačů," napsali strážníci.

Do vyhlášky přibyl zákaz konkrétně postihující ty produkce, které "narušují estetický vzhled města". Autoři vyhlášky to vymezili na vystoupení v převlecích za zvířata či postavy z filmů, televizních pořadů či počítačových her a na vystoupení v převlecích zjevně přesahujících proporce dospělého člověka.

Strážníci také upozornili, že i vystoupení se zvířaty, "levitující" umělci a živé sochy nejsou podle názoru magistrátu považováni za pouliční uměleckou veřejnou produkci. "Jelikož se v takových případech nejedná o užívání pozemní komunikace běžným způsobem, měly by mít provozující osoby povolení k záboru veřejného prostranství," upozornila městská policie na facebooku.