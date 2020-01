Konec JCDecaux: Hřib se chce o přístřešky na zastávkách starat sám

Hlavní město by mohlo přístřešky na zastávkách MHD vlastnit a starat se o ně samo. To si myslí pražský primátor Zdeněk Hřib. "Místo koncese na 15 let chceme jít cestou samostatných dvou výběrových řízení. Cílem je, aby město vlastnilo mobiliář. Hlavní problém je v tom, aby Praha nemohla být vydírána svými dodavateli. Cenově to vychází více méně stejně," uvedl Hřib.

O transparentní výběrové řízení přitom současné vedení Prahy v minulosti mluvilo. Teď otočilo, a to i na popud doporučení komise pro mobiliář. Jenže ani její členové se v názoru neshodnou. Některé reklamní společnosti navíc upozorňují, že tenhle model v Evropě obvyklý není.

Praze na vyřešení problému už moc času nezbývá. Smlouva současnému provozovateli mobiliáře, společností JCDecaux, končí v červnu příštího roku. Opoziční radní se tak obávají, že by přístup magistrátu mohl celou situaci ohrozit.

"Já jsem se klonil k té variantě, aby proběhla koncese, aby proběhla soutěž. Pokud se stane, že se to zruší a budese to provozovat za těch stávajících podmínek, tak si myslím, že město o hodně prostředků přichází," prohlásil radní za ODS Tomáš Portlík.

"Stávající smlouva trvá na tom, že zhruba od března až dubna je nutné začít ten mobiliář odstraňovat. To znamená, že budou z Prahy mizet zastávky, odpadkové koše, zábradlí, toalety a podobné další předměty," uvedl mluvčí JCDecaux Jan Chvojka.

JCDecaux se o provozování mobiliáře hlásí znovu. Společnost v současnosti vysvětluje před soudem podezření, že její technický ředitel Tomáš Tenzer měl manipulovat reklamní zakázky na Praze 1.

Navíc před několika týdny unikly na veřejnost fotografie z jeho schůzek s pirátskou zastupitelkou Michaelou Krausovou. Ta, protože je nedokázala dostatečně vysvětlit, rezignovala na post šéfky zastupitelského klubu.