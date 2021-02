Konec je v nedohlednu. Učitelé a děti už jsou z distanční výuky unavení

Učitelé se jen těžko smiřují s tím, že se děti do školy vrátí možná až někdy na jaře.

"Neumím si to představit a ani si to nechci představit. Potřebuju je vidět, potřebuju vidět, kontakt, výrazy v obličeji. Potřebuju to, takhle je to hrozně těžký," vyjmenovává problémy učitelka angličtiny na základní škole Veronika Halámková.

"V ostatních zemích se snaží školy držet co nejdéle a tu prezenční výuku co nejdéle, kdežto my postupujeme jiným směrem a nevím jestli je šťastný," tvrdí ředitel Střední pedagogické školy a Gymnázia v Karlových Varech Bohuslav Peroutka.

Učitelé si například stěžují také na to, že nemají úplně 100% jistotu, že žáci rozumí nové látce. Při zkoušení, případně při testech totiž mohou školáci používat taháky nebo jim může někdo doma napovídat.

Podle expertky na distanční výuku Jany Vejvodové se s výukou na dálku nejlépe vyrovnávají introvertní školáci. Jsou důkladnější a úkoly víc promýšlejí. Nejhůře jsou na tom ti, kteří doma nemají vhodné podmínky.

"To může být sociální vyloučení a potom také, když si nedokážou dobře zorganizovat čas," řekla Vejvodová.

Dětem podle školní inspekce chybějí počítače a internetové připojení. V tisícovce škol kvůli tomu s učiteli nekomunikuje online celá třetina žáků. "Předáváme si pracovní listy, materiály jiného druhu, než je digitální forma," popisuje učitelka Lenka Žižková.

Jinak řeší problém ředitel školy v Karlových Varech Karel Fiala. "Techniku zapůjčujeme. Jsme tedy limitováni určitým počtem, je to problém. Samozřejmě nemáme úplně pro všechny," uvedl.

Kdy se školy, otevřou netuší ani sami ředitelé. Apelují ale na ministerstvo, aby se to dozvěděli s dostatečným předstihem.

Jak silně může distanční výuka změnit rodinný život, se podívejte v reportáži TV Nova: