Legendárním Jumbo Jetům zvoní hrana. Končí jejich výroba i provoz

Velkolepá královna nebes – s tímto hrdým pojmenováním vzlétl poprvé Boeing 747 v roce 1969.



Od 70. let dokázal dvoupodlažní letoun přepravit na tři a půl miliardy cestujících. Jedna z jeho prvních cest vedla z New Yorku do Londýna. Po 50 letech ve službě teď ale stroj čeká neúprosný pád – do nebes už se zřejmě nikdy nepodívá.



"S velkou lítostí můžeme potvrdit, že hodláme s okamžitou platností ukončit provoz celé naší flotily letounů 747,“ informovaly aerolinky British Airways.



Britská letecká společnost British Airways vlastní Jumbo Jetů nejvíc na světě – celkem 31. Vzhledem k útlumu v dopravě způsobenému globální pandemií koronaviru není pravděpodobné, že se ještě někdy vrátí do komerčního provozu.



Firma totiž Boeingy 747 není schopná uživit - jsou méně efektivní a provozně mnohem dražší než novější stroje. Boeing navíc letadla typu 747 už úplně přestane vyrábět.



Celosvětová pandemie koronaviru tvrdě zasáhla celý letecký sektor. Aerolinky očekávají, že se provoz v průběhu léta postupně částečně vzpamatuje, v útlumu ale zřejmě zůstane ještě několik let.