Konec nouzového stavu neznamená konec všech omezení. Co se změní?

Jan Hamáček ustoupil a zdá se, že nouzový režim skutečně skončí 30. dubna. Co se od 1. května prakticky změní?

Konec nouzového stavu neznamená konec všech opatření, která kvůli epidemii koronaviru vláda vyhlásila. Ta platí nadále, bez ohledu na to, zda se nacházíme v nouzovém stavu nebo mimo něj.

Nouzový stav je spíše nástroj pro vládu, resp. ji zastupující Ústřední krizový štáb (ÚKŠ), jak může nutná nařízení zrealizovat ve zrychleném režimu. Díky tomu došlo ke schvalování zákonů v nestandardní rychlosti, vláda měla možnost objednávat nutné zboží bez zadávání veřejných zakázek, mohla nařídit některým podnikatelům dodávat zboží pouze pro potřeby státu, nikoli na běžný trh. Toho využila zejména u roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek, které se nesměly vyvážet za hranice republiky.

Během nouzového stavu může vláda dokonce vyhlásit i evakuaci či brannou povinnost, to naštěstí nebylo nutné. Občanům může také nařídit pracovní výpomoc nebo povinnost poskytnout věcné prostředky, které by přispěly k řešení krizové situace. Toho v případě epidemie využila, nařídila studentům vzdělávacích a zdravotnických oborů pracovní povinnost v sociálních službách. Za její odmítnutí hrozila pokuta až 50 000 korun. Nyní by již vypomáhat nemuseli, bude záležet čistě na jejich ochotě pomáhat.

Rozvolňování platných opatření konec nouzového stav neovlivní. 1. května se pro občany fakticky nezmění vůbec nic. Ještě v dubnu, konkrétně 27. dubna, se otevřou provozovny do 200 m2. Další opatření se pak uvolní až v pondělí 11. května, kdy se obnoví provoz autoškol, posiloven a fitness center a provozoven do 1000 m2. Harmonogram uvolňování všech omezení naleznete ZDE.

Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) prodloužení nouzového stavu prosazoval s ohledem na to, že to pomáhalo každodenní operativě tohoto orgánu. „Pouze nouzový stav umožňuje využít výjimek ze zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Tato výjimka tak umožňuje obstarat potřebný materiál v řádu hodin či jednotek dnů, což za běžné situace není možné. Nouzový stav současně dává možnost přednostního zásobování stanovených subjektů a požadování věcné pomoci v podobě dodání materiálu či služeb,“ argumentoval v dopise, který zaslal v pondělí premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO) a kterým ho žádal o prodloužení nouzového stavu. Ten ale jeho argumenty nepřijal.

Tato výjimka pomáhala krizovému štábu především s nákupem a distribucí ochranných pomůcek pro zdravotníky. I tak se k nim dostávaly často pozdě a v nedostatečném množství, s ukončením nouzového stavu se může situace dramaticky zhoršit. Mimo nouzový stav si je jednotlivá ministerstva nebo kraje budou muset obstarávat samy, nebudou moci spoléhat na centrální zásobování. Navíc budou muset na zakázky vypisovat výběrová řízení, což je v Česku obvykle proces na několik měsíců.

S ukončením nouzového stavu také přestanou platit zvláštní pravidla pro přesčasy a pracovní pohotovost zaměstnanců veřejného sektoru. Jenže na armádě, příslušnících bezpečnostních sborů a úřednících nyní stojí efektivita vykonávání mnoha mimořádných opatření.

Pouze za nouzového stavu také platí možnost omezení vstupu na území České republiky, jeho prodloužení by od 1. května mohlo být problematičtější. Nové podmínky bude muset vláda včas stanovit. Jednat by o nich mohla již ve čtvrtek.

