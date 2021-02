Podnikatele svírá nejistota. Netuší, jaká pravidla budou v pondělí platit

Paní Svačinová pracuje jako kadeřnice v Zastávce u Brna a pondělí vyhlíží s nadějí, že tímto dnem končí krušné časy plné zákazů. "Otevřeme, budeme dezinfikovat ruce, měřit teplotu a snažit se pracovat," svěřila se kadeřnice televizi Nova.

Už teď chystá svůj salón na první zákazníky. Sama přitom netuší, jaká pravidla budou platit. "Je to zmatečný, nevíme, jestli jsme oficiálně otevřený nebo ne a ta nejistota nás strašně znervózňuje," dodala Svačinová.

Dohady kolem nouzového stavu komplikují život i restauratérům a hostinským. Netuší, jestli v pondělí mohou otevřít, nebo tím poruší nějaký zákon Provozní brněnské restaurace popisuje situaci jako ruskou ruletu. Pokud nakoupí pivo a začne chystat podnik na otevření, může na tom prodělat další peníze.

"Co víme a co nevíme? To, co všichni, nevíme nic. Může být za hodinu tiskovka a bude všechno jinak," uvedl v sobotu provozní restaurace Michal Müller. Připravit restauraci na plný provoz je práce na několik dnů. Hostinský riskuje, že všechno zafinancuje a bude znovu zavírat. Stejně komplikovanou přípravu mají třeba vlekaři. Musejí zprovoznit rolby a upravit sjezdovky.

V Deštném jsou na spuštění vleků připraveni. Provozovatel kontroloval lanovku a prohrnoval nástupiště u turniketů. V areálu už vlekaři chystali otevření třikrát a pokaždé zbytečně.