Konec očkování? AstraZeneca testuje lék proti propuknutí covidu-19

Britsko-švédská farmaceutická firma AstraZeneca, která stojí za vakcínou Vaxzevria proti covidu-19, v pátek oznámila další výsledky svého výzkumu. Klinickými testy prošel úspěšně nový lék, který by měl zabránit propuknutí covidu už v jeho začátcích.

Nový lék s označením AZD7442 funguje na bázi "koktejlu" a obsahuje kombinaci dvou protilátek, které snižují riziko symptomatického propuknutí nemoci covid-19 o 77 procent.

Jde o výsledky prvního klinického testu, kterého se zúčastnilo více než 5000 tisíc dobrovolníků. Testování proběhlo na 87 různých místech v USA, Velké Británii, Španělsku a Belgii, informuje AstraZeneca ve své tiskové zprávě.

Nový lék by se tak mohl stát nadějí pro ty, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů očkovat. "Data ukazují, že jedna dávka AZD7442, dodaná ve vhodné intramuskulární formě, může rychle a účinně zabránit propuknutí covidu-19. S těmito vzrušujícími výsledky by AZD7442 mohl být důležitým nástrojem v našem arzenálu, který pomůže lidem, aby se vrátili do normálního života," uvedl lékař Myron Levin.

Společnost AstraZeneca před několika měsíci řešila závažné problémy s jejich vakcínou Vaxzevria, kterou z preventivních důvodů přestalo používat několik zemí včetně Nizozemska, Německa a Francie.

Důvodem byla smrt několika pacientů, u nichž se objevily po podání vakcíny krevní sraženiny. Podle firmy ale neexistují o spojitosti s vakcínou důkazy. Za bezpečnou považuje vakcínu i Evropská léková agentura (EMA).