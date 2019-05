Konec ostudy! Vlaková nádraží v Česku čekají zásadní změny

Rekonstrukci několika nádraží chystá Správa železniční dopravní cesty. Do některých přitom už nikdo desítky let téměř neinvestoval. Cestující se teď mohou těšit třeba na modernizaci nádražní budovy v pražských Vysočanech nebo nové nádraží v Havířově.

Na některých vlakových nádražích v Česku se musí cestující cítit jako v hororu. Mnoho let do nich totiž nikdo neinvestoval a nelze to přehlédnout. Jejich majitel, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), proto letos zahájí několik rekonstrukcí.

Velkou investicí tak bude například rekonstrukce výpravní budovy v Havířově na Karvinsku. Tam si budovu převzala stavební firma už v pátek 24. května.

"Začíná přeměna zastaralé a z provozního hlediska nevyhovující budovy na objekt odpovídající požadavkům a standardům 21. století. V průběhu dvou let projde celý objekt kompletní rekonstrukcí včetně výrazných dispozičních změn," uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Podle něj za rekonstrukci správce železnice zaplatí 137 milionů korun.

Ještě nedávno přitom mělo jít nádraží k zemi. Podle původního majitele, kterým byly České dráhy, je nádraží předimenzované a energeticky náročné. Plánem tak bylo postavit úplně novou budovu. Proti tomu se postavila odborná veřejnost, které se nakonec stavbu v tzv. bruselském stylu povedlo zachránit.

Rekonstrukci čeká také fasáda a střecha historické budovy pražského hlavního nádraží. "Fantova budova spolu s přilehlou halou nad nástupišti tvoří největší secesní památku v Česku, proto jsou veškeré stavební a technologické postupy navrženy v souladu s požadavky státní památkové péče," informoval generální ředitel SŽDC.

Oprava by měla trvat minimálně dva roky. Začít má ještě v první polovině letošního roku a vyjde na 212 milionů korun.

Nejlepší léta za sebou má také nádraží v pražských Vysočanech. I tam by se však měla situace změnit. "Nádraží Praha Vysočany je součástí velké stavby Praha Vysočany - Mstětice. Tato stavba za 4,4 miliardy by měla začít koncem letošního roku," vysvětluje mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Velkou rekonstrukcí projde také nádraží Praha Smíchov. Naopak to brněnské se opravovat nebude, přestěhuje se totiž na jiné místo. S dezolátním stavem vlakových nádraží ale bojují města po celé republice. O jejich rekonstrukci podle SŽDC rozhoduje technický stav a vytíženost.

Nádražní WC v Kolíně nahradily přetékající kadibudky: