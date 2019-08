Konec pivních kol v Praze? Úřad potvrdil zákaz od příštího roku

Takzvaná pivní kola, která jsou dlouhodobě trnem v oku jak obyvatelům centra metropole, tak i vedení města, by od příštího roku měla dostat stopku. Rozhodlo o tom Ministerstvo dopravy, které zamítlo námitku firmy, která dodává pivo do některých těchto vozítek. Jejich provoz měl už přitom být zakázán od letošního srpna.

Téma zákazu pivních vozítek, neboli beer biků, Praha řeší už delší dobu, ale zatím bez úspěchu. Atrakce je mezi turisty sice oblíbená, mezi obyvateli centra Prahy však už o poznání méně. Problémem jsou hluční, alkoholem posílení turisté, kteří pomalým vozítkem často zdržují dopravu nebo močí na veřejném prostranství. Magistrát proto přišel s podobným zákazem, který v minulosti potkal třeba dvoukolá vozítka segway.

Ten již platí pro vjezd do Letenských sadů na Praze 7, zákaz pro provoz v širším centru Prahy měl platit od letošního srpna. Firma Gwern, která je dodavatelem piva do dvou beer biků, ale proti zákazu podala námitku k ministerstvu dopravy a zákaz se tím odložil. Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) nyní potvrdil, že ministerstvo námitku zamítlo, zákaz by tak mohl platit od léta příštího roku. "Námitka na podjatost byla zamítnuta, ale ještě byl podán podnět, jestli to má řešit náš silniční správní úřad nebo silniční správní úřad městských částí," uvedl náměstek.

Ministerstvo vnitra teď musí rozhodnout, jestli má rozhodnutí o zákazu vydat silniční správní úřad magistrátu nebo silniční úřady městských částí, kterých se má zákaz týkat. V případě magistrátu by stačilo pouze jedno rozhodnutí, v opačném případě by o opatření rozhodovaly dotčené městské části samostatně.

Dále je pak nutné osadit dopravní značení do určených oblastí. Plánovaný návrh zakazuje vjezd do určených oblastí kolům širším než 1,2 metru. Mělo by jednat o historické centrum Prahy, tedy Staré a Nové Město, Malou Stranu, Josefov a Hradčany. Na stole je ještě další varianta, která by zahrnovala také Bubeneč, Smíchov, Vyšehrad nebo Braník.

Praha není zdaleka jediným evropským městem, které vytáhlo do boje proti novodobému „alkoturismu“. Pivní vozítka trápí většinu evropských metropolí, v Amsterdamu se proti nim sepisovaly petice. Nutno dodat, že s úspěchem, Amsterdam v roce 2017 schválil jejich zákaz.