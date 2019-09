Konec politických trafik? Nový zákon podle kritiků stejně nepomůže!

Poslanci v pátek schválili nominační zákon. Do budoucna by měl zamezit takzvaným trafikám ve státních podnicích. Jinak řečeno - jde o lukrativní místa získaná výměnou za vstřícný postoj nebo jednoduše za odměnu.

Jenže podle některých opozičních poslanců zákon spíš nahrává tomu, aby se ministři zbavili odpovědnosti za volbu a přitom si dál vybírali své kandidáty.

Větší transparentnost při výběrových řízeních na posty ve státních firmách - to je jedním z cílů nominačního zákona. Pro se vyslovilo 119 poslanců. Zákon prošel například díky hlasům ANO, KSČM, sociálních demokratů a dokonce i Pirátů.

Kandidáti do státních firem budou muset procházet výběrovým řízením před vládním výborem. Například právě Piráti usilovali o to, aby doporučení pro ministra bylo závazné. To se nakonec nepovedlo.

Občanští demokraté a hnutí SPD se obávají, že nominační zákon bude nahrávat ministrům. "Nově se bude moci ministr schovat za nějaké rozhodnutí komise a nebude mít tím pádem jasnou transparentní odpovědnost," myslí si předseda SPD Tomio Okamura. Podobně mluví i místopředseda ODS Martin Kupka.

Vládní výbor by měl zcela odmítnout kandidáty, kteří nebudou splňovat podmínky. K těm bude patřit trestní bezúhonnost, bezdlužnost, minimální věk 25 let a hlavním kritériem výběru by měla být i odbornost.

Zákon bude muset ještě projít Senátem a poté ho dostane k podpisu prezident.