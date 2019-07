Konec školního roku – kam vyrazíte o prázdninách?

Dovolená ale jistě prospěje i Vám, využijte nyní last minute nabídky a získejte zájezd za fantastickou cenu!



Vychytejte dovolenou na poslední chvíli!



Zvažujete-li, že se letos vydáte na dovolenou na poslední chvíli, doporučujeme příliš dlouho neotálet a bedlivě sledovat nabídku last minute zájezdů. Dovolenou za nejlepší cenu můžete ulovit totiž právě nyní! Ale pozor nabídka je značně omezená, a tak jakmile uvidíte zájezd, který se Vám zamlouvá, neváhejte!



Nabídka na trhu dovolených je široká, stojíte tedy před nelehkým úkolem – rozhodnout se, jak by Vaše ideální dovolená měla vypadat. Užíváte si hlavně koupaní v moři nebo preferujete výlety za poznáním, vychutnáváte si klid nebo naopak vyrážíte do víru živého letoviska, rádi zkoušíte každý den jinou restauraci nebo se chcete nechat rozmazlovat all inclusive servisem? To všechno jsou zásadní faktory, které určí charakter Vaší dovolené. Pokud máte dojem, že už jste byli v kdejaké dovolenkové destinaci, můžete se inspirovat několika tipy, kam byste ještě mohli za letní pohodou vyrazit!

Prvním tipem je španělské letovisko Costa de Almería. Pokud jste již navštívili některý ze španělských ostrovů, jistě si pamatujete, že ve Španělsku je zkrátka krásně. Doporučujeme tedy vyzkoušet také pevninu, konkrétně oblast Costa de Almería nedaleko malebného přístavu Roquetas de Mar. Perfektním místem, kde Vaši dovolenou strávit je například hotel Playasol SPA Alexandria Club. Nádherná zahrada s bazény, vlastní aquapark s tobogány a skluzavkami a dlouhá písčitá pláž přímo u hotelu utváří perfektní podmínky pro parádní letní dovolenou!



Zajímavou destinací a zároveň relativním nováčkem na trhu dovolených je Albánie . Můžete se zde těšit na nádhernou člověkem neporušenou přírodu. Na západě její břehy omývá Jaderské moře a pobřeží lemují krásné zlatavé písčité pláže. Jednou z nesporných výhod této destinace je, že zde prozatím nepotkáte takové davy turistů, jako v jiných oblíbených prázdninových letoviskách. Dalším plusem jsou zde nové hotely a kvalitní servis, který zdejší hotely poskytují. Skvělou volbou pro Vaši dovolenou je klubový hotel Brilliant Alexandria Club , který se nachází přímo na krásné pláži a nabízí perfektní servis all inclusive. Odpočinek u moře můžete proložit několika výlety za poznáním této země a zaručeně si odvezete krásné zážitky.Pro Čechy nesmírně oblíbená Itálie má stále co nabídnout! Vydejte se na největší italský ostrov Sicílii . Kromě nádherného koupání a skvělé italské kuchyně si zde můžete také užít mnoho výletů, a to jak za historickými památkami, tak i přírodními zajímavostmi. Vidět Etnu na vlastní oči je skutečně nezapomenutelný zážitek. Pokud si rádi užíváte komfort all inclusive, ale chcete vyrazit do Itálie, kde tyto služby nejsou až tak časté, zamiřte do klubového hotelu Costa Azzurra Alexandria Club . V tomto příjemném hotelu, jen pár kroků od krásné pláže, si jistě vychutnáte Vaši zaslouženou letní dovolenou.