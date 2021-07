Skončí s novým zákonem stavební uzávěry? Města se bojí velké změny

Nový stavební zákon dělá vrásky náměstkovi Zdeňku Hlaváčkovi. Podle něj totiž ruší stavební uzávěry, což může některým obcím způsobit problémy.

"Stavební uzávěry jsou obstrukcí v území, města jako Praha se docela snaží ty věci dohodnout a vytvořit územní studie a odstranit uzávěry co nejdřív, po dohodě a racionálně. Když se to udělá zbrkle, tak vznikne obrovský tlak na stavební úřady a nedojde ke koordinovanému rozvoji území, a spíš to způsobí chaos než pořádek," vysvětlil pro TN.cz.

Stavební uzávěry schvaluje obecní, případně krajské zastupitelstvo. Schvalovaly se z různých důvodů, ať je to například ochrana území v okolí přehrad s pitnou vodou, či kvůli plánování dopravní nebo technické infrastruktury.



Ovšem objevovaly i jiné důvody. "Stávalo se třeba to, že v zastupitelstvu byli starousedlíci, postavili si domy a pak sekli stavební uzávěru, protože většina obyvatel v obcích, tedy voliči, má raději menší zastavitelnost území. Schválili stavební uzávěru a pak se tam nic nedělo," přiblížil advokát Pavel Kolesár.

"Nový stavební zákon sice řeší otázku stavebních uzávěr poněkud jinak, bude potřeba je uskutečnit do souladu se zákonem. Zatím mi přijde, že je předčasné, aby třeba obce, nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, se tou věcí zabývali. Bude to také otázka navazujících prováděcích vyhlášek, které bude potřeba přijmout," osvětlil Kolesár.

Zrušení stavebních uzávěr podle Hlaváčka povede k tomu, že dohody k odstranění uzávěry, na níž pracovala například Praha, budou v komplikované situaci. "Vlastníci pozemků v uzávěře budou mít nově teoretické právo žádat o územní rozhodnutí, samozřejmě tam bude tam spousta negativních stanovisek včetně samosprávy, která se tomu bude bránit, protože tam nebude dokončená dohoda v území a vznikne z toho poměrně slušný chaos," řekl.



S tím ale nesouhlasí ministerstvo pro místní rozvoj. "Nový stavební zákon rozhodně nezruší všechny stavební uzávěry, jak tvrdí Praha. Zruší jen ty starší 15 let. Stavební uzávěra nemá být trvalým řešením, tím má být přece územní plán. Úpravu podpořila i Legislativní rada vlády, protože stavební uzávěry znamenají výrazné omezení vlastnictví," prohlásilo ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Nov stavebn zkon rozhodn nezru vechny stavebn uzvry, jak tvrd Praha. Zru jen ty star 15 let. Stavebn uzvra nem bt trvalm eenm, tm m bt pece zemn pln. pravu podpoila i LRV, protoe stavebn uzvry znamenaj vrazn omezen vlastnictv. — Klara Dostalova (@DostalovaK) July 16, 2021



Podle ministerstva pro místní rozvoj bylo ustanovení o stavebních uzavírkách zavedeno do zákona na základě připomínek ministerstev dopravy, průmyslu a obchodu a také krajů.

"Důvodem je, že mnohá území jsou blokována stavebními uzávěrami i více než 20 let, aniž by byly činěny kroky k odblokování těchto území, tedy k vydání nové územně plánovací dokumentace. To se týká i blokování významných infrastrukturálních staveb mezinárodního významu, jako příklad lze uvést dlouhodobé blokování dálnice D3 obcí Tisem ve Středočeském kraji právě formou stavební uzávěry vydané podle zákona z roku 1976," objasnilo ministerstvo.



S Hlaváčkovým tvrzením nesouhlasí ani ředitel Asociace developerů (AD) Tomáš Kadeřábek. "Podle paragrafu 326 ruší nový stavební zákon nenaplněné ani nezahájené stavební uzávěry starší 15 let, které nejsou v souladu s cíli územně plánovací dokumentace. Tedy tam, kde jsou v rozporu s územním plánem. Novější uzávěry musí úřady posoudit a ověřit, zda jsou nezbytné," uvedl.



Podle AD je dobré, že stavební zákon ruší některé stavební uzávěry. "Vlastník nemovitosti, například pozemku pro stavbu rodinného domku, nemůže být omezen v nakládání se svým majetkem bez náhrady po dobu neomezeně dlouhou a bezdůvodně, to není v souladu s ústavou," sdělila asociace.