Konec svařáku venku. Tohle si v úterý dopřejete naposledy! PŘEHLED

V pondělí ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) oznámil zpřísnění některých stávajících opatření. Nová pravidla platí od středy, v úterý si tak naposledy budeme moci dát pivo v hospodě až do 22. hodiny, anebo si vypít svařák venku.

Protože se čísla nevyvíjí tak příznivě jako v předchozích dnech, rozhodla se vláda sáhnout po zpřísnění některých opatření. Dobrou zprávou je, že Česká republika nepřejde ze třetího zpět do čtvrtého stupně. Od středy si ale na neurčitou dobu některé věci zase budeme muset odepřít.

Pití alkoholu na veřejnosti

I po rozvolnění opatření bylo zakázáno na trzích konzumovat alkohol. Nařízení ale nezakazovalo, aby si lidé koupili ve stánku kelímek se svařákem a vypili si ho třeba cestou domů. To už ve středu bude opět minulostí, vláda totiž výslovně zakázala pití alkoholu na veřejnosti, a to po celý den.

Na všech trzích také platí striktní zákaz provozu stravovacích služeb a prodeje alkoholických nápojů.

Kratší otevírací doba

Spousta lidí netrpělivě čekala na to, až se otevřou hospody a budou si moci zajít na točené pivo. Restaurace, bary i hospody i nadále mohou zůstat otevřené, nicméně pouze do 20 hodin. V úterý tak máte poslední možnost si dát pozdní drink nebo jen tak posedět v restauraci až do 22 hodin.

Vzhledem k častému porušení opatření vláda rozhodla o tom, že se výdejní okénka musí zavřít spolu s restaurací ve 20 hodin. Explicitně také zakázala vynášet alkohol z restaurace ven. "Tato opatření mají cílit na tu část populace, která se nechová zodpovědně," vysvětlil ministr zdravotnictví.

Medici se vrací do škol

Změny se týkají i studentů medicíny, nikoliv však od středy, ale od čtvrtka. Od tohoto dne se ruší pracovní povinnost, místo nemocnic se tak mohou vrátit zpět do škol.

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do 11. ledna: