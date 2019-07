Projet Brno plné uzavírek? Je to jako nekonečná úniková hra

Nově je rozkopáno celkem 5 ulic, Zábrdovický most a Husovický tunel. I když se o uzavírkách mluvilo s předstihem, několikametrové zavřené úseky nejvytíženějších ulic stejně zapříčinily kolony a zdržení. Město sice úpravy naplánovalo na prázdniny, ale stejně to nepomohlo. Zatímco jedna uzavírka skončí, další se objeví. Na webu Brněnských komunikací je celkový počet aktuálních uzavírek 62!



Obyvatelé Brna během těchto uzavírek mohou využít objízdné trasy. V poledne, dávno po ukončení ranní dopravní špičky, byl stupeň číslo 5 na Černovické ulici, dalších 22 míst ve městě hlásilo stupeň číslo čtyři.

Po uzavření tunelu, přes který denně přejede několik stovek řidičů, se město téměř zastavilo. "Uzavřený bude od července do srpna,“ uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.



Uzavřený Zábrdovický most dopravu v Brně také značně komplikuje. Most už byl v minulosti uzavřen a přineslo to značné problémy. "Neprůjezdný most pro naši městskou část znamená obrovský problém. Proto se snažíme řešit negativní důsledky, které uzavírka přinese, v předstihu,“ řekl žabovřeský místostarosta Pavel Tyralík.



V Brně se po dobu prázdnin konají i městské trhy, které samy o sobě dopravu zkomplikují. Během těchto uzavírek se očekává, že to bude mnohem horší. "Situace se potom může stát až kritickou,“ varuje dopravní expert z Besipu Pavel Čížek.