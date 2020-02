Konec těžkopádným náhrobkům! Z těl nebožtíků má vyrůst krásný les

Konec života jako nový začátek. Italský projekt Capsula Mundi přišel s novým pohledem na posmrtné uchování lidského těla. To má být umístěné do kapsuly vejčitého tvaru z přírodně rozložitelného materiálu v poloze nenarozeného plodu a následně umístěné do země. Nad kapsulí bude zasazený strom, který si budoucí nebožtík vybere ještě za života.

Schránka s tělem tak bude symbolicky představovat semínko nového stromku. Budoucí hřbitovy v představách tvůrcí vytvoří místo záplavy chladných náhrobků živý les.

"Na výrobu rakve je potřeba pokácet strom, rakve mají navíc krátký existenční cyklus a velký environmentální dopad. Takový strom roste 10 až 40 let. Chceme raději stromy sázet, než je kácet," uvádí tvůrci projektu na svých stránkách.



Kapsule se časem zcela rozloží i s tělem. Jako součást přírodního cyklu tak poskytne živiny celému lesnímu hřbitovu. "Pouzdro je vyrobené z bio polymerů. Naše produkční technika se zakládá na ruční práci, takže každá Capsula Mundi je unikátní," popsal designér Raoul Bretzel, který je spolu s Annou Citelliovou tvůrcem projektu.



Kapsule nejsou určené jen pro lidská těla, na e-shopu projektu již lze nalézt kapsule na lidský popel i s návodem, jak pohřeb uskutečnit. Urnovitá kapsule s výškou 29 centimetrů vyjde na 457 dolarů, což je necelých 10 400 korun. Pak už stačí dokoupit jen odpovídající stromek a je to.



Projekt se zatím potýká s legislativou. Zatímco urny nejsou až tak velkým problémem, umístění těla do větších kapsulí naráží na italské i jiné evropské zákony o pohřebnictví a zatím tak zůstavají pouze v představách tvůrců.