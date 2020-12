Konec uhlí v Česku? Komise navrhla termín, kdy ho přestaneme používat

Za osmnáct let by Česká republika měla přestat využívat uhlí. Přesný termín dnes doporučila uhelná komise. Podle ekologických organizací je to ale pozdě.

Poslední uhlí by se v České republice mohlo spálit v roce 2038. Doporučení uhelné komise musí ale ještě posvětit vláda.

Uhelná komise pracovala se scénáři konce využívání uhlí v letech 2033, 2038 a 2043. Rozhodnutí může ještě v průběhu let změnit. A to hlavně pokud by uhlí začalo z českých domácností mizet rychleji. Rozhodnutí komise se bude revidovat každých pět let.

Podmínkou je podle komise hlavně včasná náhrada uhlí jinými zdroji energie a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Důležitá je prý hlavně dostavba nových jaderných zdrojů.

S rozhodnutím ale nejsou dvakrát spokojené ekologické organizace. Ty poukazují na to, že dřívější termín konce uhlí (rok 2033) podpořil i ministr životního prostředí Richard Brabec.

Česká republika řadí mezi 12 států Evropské unie, které se rozhodly s uhlím skoncovat. Osmnáctiletou lhůtu si stejně jako my zvolilo Německo, ostatní státy pak plánují dřívější konec. Například Švédsko a Francie už za dva roky.