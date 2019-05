Kongresmani smí nahlédnout do Trumpova učetnictví, rozhodl soud

Výbor pro dohled a reformu americké Sněmovny reprezentantů vyzval firmu Mazars, aby mu poskytla finanční záznamy prezidenta Spojených států Donalda Trumpa za posledních osm let.

Soud nyní rozhodl, že Trump nemůže výzvu výboru blokovat, důvody výboru jsou podle soudce Amita Mehty oprávněné, firma Mazars má nyní sedm dní na vyhovění požadavku.

Prezident Trump označil rozhodnutí za "šílené", novinářům sdělil, že se proti němu odvolá, uvádí agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump odmítá zveřejnit svá daňová přiznání, právě proto američtí kongresmani chtějí nahlédnout do jeho účetnictví.

Why are the Democrats not looking into all of the crimes committed by Crooked Hillary and the phony Russia Investigation? They would get back their credibility. Jerry Nadler, Schiff, would have a whole new future open to them. Perhaps they could even run for President!