Kontejnery a popelnice praskají po svátcích ve švech! Popeláři posilují směny

Zatímco pro ostatní jsou Vánoce svátky klidu, popelářům začínají nejkrušnější dny v roce. V mnoha krajích dokonce firmy, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, posilují směny. Přestože je Boží hod a tradice velí nepouštět se do práce, popeláři s těžkou technikou vyjeli do ulic už před šestou hodinou ranní.

Krátce po Štědrém dni začíná popelářům celodenní maraton. V Benešově se popelářský vůz za jednu směnu naplní a vyprázdní až třikrát. Do korby se vejde téměř šest tun odpadu.

"Obecně lze říct, že nárůst během prosince, co se týče odpadů, je 15 až 20 %,“ tvrdí odpadový specialista Tomáš Novák.



Mnohé ulice jsou po Štědrém dni zaplněné množstvím odpadů u popelnic a kontejnerů. Velkým problémem je i jeho složení. "Je hodně plastů, lidé to nedávají do příslušných kontejnerů. Je toho hodně,“ řekl popelář Pavel Zelený.



O 200 kilometrů dále, v západočeském Sokolově od rána odpad sváží pět vozů, tedy maximální počet. Nejvíce podle krabic u popelnic lidé kupovali o letošních Vánocích hračky a elektroniku.



Nejen s tunami odpadu a plnými popelnicemi, muži v reflexních vestách se musí umět vypořádat i se zaparkovanými vozy. "Dá se to zvládnout, díky závozníkům, kteří mi ukazují, abych se tam dostal,“ popsal řidič popelářského vozu Petr Novák.



Zodpovědně k přírodě by se měl chovat každý. Například použitý olej po smažení řízků a kaprů nevylévat do záchodu, ale slít do plastové nádoby. Ekologickým tématům se také věnuje projekt na portálu TN.cz s názvem Moje Země.