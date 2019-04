Kontejnery jsou plné kartonů. Popeláři nestíhají vyvážet

Obyvatelé měst i vesnic si stěžují na nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad. Je to i tím, že lidé stále častěji nakupují přes internet, a většinu zboží obdrží v kartonových krabicích. Ty pak téměř okamžitě končí v modrých kontejnerech, které se však velmi rychle přeplněné. Pomohlo by častější vyvážení nebo více kontejnerů, jenže to je prý problém.