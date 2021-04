Tvrdá kritika NKÚ: Státu rostly výdaje, polovina ale nesouvisela s covidem

Problémů v řízení státu bylo hodně ještě před vypuknutím pandemie covidu-19, která je ještě umocnila. Tak hodnotí loňský rok NKÚ ve výroční zprávě, kterou vydal v úterý. Podle úřadu se krize nejvíc promítla do veřejných financí a státního rozpočtu.

„Pandemie nemoci covid-19 se bezesporu tvrdě promítla do hospodaření státu. Z našeho pohledu na sebe však vzala roli katalyzátoru, zesilovače problémů, kterými naše země v oblasti nakládání s veřejnými prostředky trpí dlouhodobě a na které jsme opakovaně upozorňovali,“ uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala.

Rekordní schodek státního rozpočtu ve výši 367,4 miliardy korun souvisí podle kontrolního úřadu zejména s chybějícími úsporami a výrazným nárůstem výdajů. Ty meziročně vrostly o 291 miliard na 1 842,9 miliardy korun. Více než polovinu ale stát nepoužil na řešení koronavirové pandemie. "Minimálně 147 miliard korun ale nesouviselo přímo s pandemií nemoci covid-19, šlo například o jednorázový příspěvek důchodcům, oddlužení nemocnic a další," konstatoval NKÚ.

Podíl státního dluhu se z 28,5 procent hrubého domácího produktu z roku 2019 zvýšil na 36,5 procent. Česko stále patří k nejméně zadluženým zemím Evropské unie, tempo zadlužování má ale podle odhadu Evropské komise jedno z nejrychlejších.

Stát odkládá dlouhodobé problémy

"Výsledek hospodaření státu nelze však přičítat jen vlivu pandemie. Stojí za ním i to, že stát odkládá řešení dlouhodobých problémů. Nevýkonnost státu se promítla nejen do reakce na pandemii, ale i do oblastí, jako jsou rozvoj dopravní infrastruktury, digitalizace státní správy nebo sociální oblast," hodnotí úřad. A ilustruje to na stavění dálnic. Česko zprovoznilo pouze 21 kilometrů nových úseků, zatímco Polsko zvládl otevřít 138 kilometrů.

NKÚ vidí problémy i v nízké kvalitě služeb státu pro občany. Navzdory růstu výdajů na elektronizaci státní správy nepřinášejí vynaložené peníze očekávaný výsledek, uvedl. Stát se podle kontrolorů dostatečně nezabývá důchodovou reformou, zaměstnaností starších lidí a sociálním vyloučením.

"Vážnou překážkou pro řešení dlouhodobých problémů i současné situace je nízká výkonnost veřejného sektoru a nedůvěra občanů ve státní instituce. V roce 2020 vydalo Světové ekonomické fórum speciální tematickou zprávu o tom, jaké mají jednotlivé země předpoklady k oživení ekonomiky po krizi. V souhrnném ukazateli připravenosti na ekonomickou transformaci bylo hodnoceno celkem 37 zemí a ČR se umístila na 24. místě," uzavřel úřad.