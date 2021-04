Kontroly končí: 100 tisíc porušení předpisů a pokuty za desítky milionů

Ještě v neděli policisté hlídali hranice okresů, po 42 dnech ale jejich služba končí. Oddechnou si například lidé ze Zvonějova na Havlíčkobrodsku, policejní kontroly mezi okresy mají jen pár metrů od domu. "Je to takové zvláštní, když vyjedete z baráku a hnedka tam stojí policisté," popsala obyvatelka Zvonějova Petra Blažková.



Paní Blažková a další tamní obyvatelé většinou pracují a nakupují v nedaleké Jihlavě. Do Havlíčkova Brodu, pod který spadají, to mají dvakrát dál. "Kupovali jsme si nějakou elektroniku ale vyzvednutí pouze v Jihlavě, ale do Jihlavy nesmíte," přiblížila Blažková.



"V průměru jsme za 24 hodin provedli 6000 kontrol, při kterých jsme zjistili 300 porušení," shrnula mluvčí vysočinské policie Dana Čírtková. Celorepublikově celkem 26 tisíc policistů a vojáků zvládlo na hranicích okresů více než tři miliony kontrol.



"Zjistili jsme 110 tisíc porušení mimořádných krizových opatření, z čehož jednu třetinu jsme vyřešili příkazním řízením na místě," vyložil mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.



Na pokutách vybrali okolo 20 milionů korun. Většina hříšníků musela z peněženek vytáhnout jen pár stovek. Někteří lidé, byly jich desítky, se ale chovali tak, že si vykoledovali i nejvyšší možnou, desetitisícovou pokutu.



Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.