Kontroly na letišti pro všechny cestující? Není třeba, tvrdí ministr

Všichni pasažéři mířící z Číny na pražské letiště Václava Havla musí projít kontrolou. Zvýšená pozornost se ale věnuje všem letům, které v Praze přistanou. Podle ministra zdravotnictví by měli riziko nákazy vnímat všichni, kteří se chystají vycestovat do zemí, ve kterých se koronavirus vyskytuje.

Pro letadla z Číny jsou na letišti Václava Havla vyhrazena dvě stanoviště. Zaměstnanci letiště sledují cestující, u kterých by se mohly projevit příznaky podobné chřipce. Od pátku se zvýšené kontroly týkají i letů z Vietnamu.

"My jsme ta opatření rozšířili na vietnamskou komunitu, která je velmi silná a která slavila svátky Nového roku v Asii a teď se právě ve zvýšené míře vrací zpět do České republiky," uvedl mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Podle ministra zdravotnictví jsou ale kontrolováni všichni, kteří na pražské letiště zamíří. "My sice věnujeme zvýšenou pozornost letům z Číny, případně nyní z Vietnamu, ale není to tak, že by ostatní lety nebyly zohledněny. Naopak dostávají všichni stejné informace," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Spousta Čechů je teď na dovolené v Thajsku, které hlásí téměř dvě desítky nakažených. Podle ministra zdravotnictví zavádění přísnějších pravidel pro cestující z jiných zemí zatím není nutné. "Je nutné, aby lidé to riziko vnímali, aby se vyhýbali těm místům, kde je více lidí pohromadě. A pokud už do té oblasti jedou, tak aby měli respirátor a chránili se proti případné infekci," tvrdí Vojtěch.

Česká ministerstva zdravotnictví a dopravy teď zjišťují, jak by bylo technicky i právně možné zakázat lety mezi Českou republikou a Čínou. Už v pondělí mají o případném zrušení přímých letů z Číny zástupci vlády jednat.

"Samozřejmě budeme řešit veškerá letecká spojení a musíme se domluvit, že pokud zakážeme lety z Číny, jakým způsobem budeme řešit transit," řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Praha má s Čínou čtyři letecká spojení od tří společností, které provozují celkem dvanáct letů týdně.